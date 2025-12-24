Aposentados que recebem um salário mínimo podem solicitar acréscimo e para passar a receber acima de R$ 2 mil em 2026

Reajuste do salário mínimo e adicional de 25% previsto em lei impactam diretamente aposentadorias por incapacidade permanente

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Aposentados que recebem um salário mínimo e têm direito ao adicional de 25% por incapacidade permanente podem passar a receber mais de R$ 2 mil mensais a partir de 2026, com o reajuste do piso nacional.

A projeção leva em conta o valor estimado do salário mínimo para 2026, fixado em R$ 1.621. Sobre esse montante, o acréscimo de 25% corresponde a R$ 405,25, elevando o benefício total para R$ 2.026,25.

Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) indicam que cerca de dois terços dos aposentados e pensionistas recebem exatamente um salário mínimo.

Para esse público, qualquer reajuste do piso nacional reflete diretamente no valor final do benefício.

O adicional de 25% é concedido a aposentados por incapacidade permanente que comprovem a necessidade de assistência contínua de outra pessoa para realizar atividades básicas do dia a dia.

O percentual é fixo e aplicado independentemente do valor original da aposentadoria.

Quem pode receber o adicional de 25%

Têm direito ao acréscimo segurados aposentados por incapacidade permanente que apresentem condições como cegueira total, paralisia dos membros, doenças que deixem o paciente acamado, amputações graves ou alterações mentais que comprometam a autonomia.

Também são contempladas situações em que o uso de prótese seja impossível ou insuficiente para garantir independência funcional.

Como solicitar o acréscimo

O pedido deve ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Após acessar a plataforma com CPF e senha, o segurado deve buscar pela opção “Acréscimo de 25%” e seguir as instruções.

É necessário apresentar documento oficial com foto e CPF. Quando houver representante legal, também devem ser apresentados os documentos do representante, além da procuração válida.

Perícia e prazo de análise

Se o INSS considerar necessário, será agendada perícia médica. No dia da avaliação, o segurado deve levar documentos pessoais e todos os laudos e exames médicos originais.

O andamento do pedido pode ser acompanhado pelo Meu INSS, na opção “Consultar Pedidos”. O prazo médio para conclusão é de até 45 dias úteis, segundo o canal oficial de Serviços e Informações do Brasil.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!