Dentes sensíveis: cientistas alemães desenvolvem tecnologia inovadora capaz de reparar o esmalte dos dentes

Avanço científico usa partículas inspiradas na composição natural do esmalte e pode reduzir sensibilidade, desgaste e riscos futuros

Gabriel Yuri Souto - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Cientistas da Alemanha desenvolveram uma tecnologia inovadora que promete ajudar na reparação do esmalte dental, trazendo novas perspectivas para o tratamento de dentes sensíveis. A descoberta chama atenção porque o esmalte, apesar de ser a substância mais dura do corpo humano, não se regenera naturalmente quando sofre desgaste.

O esmalte é composto majoritariamente por hidroxiapatita, um mineral responsável por proteger os dentes contra impactos, atrito e agressões químicas.

No entanto, fatores como alimentação ácida, escovação inadequada, bruxismo e o próprio envelhecimento provocam microdanos que se acumulam ao longo do tempo.

Diante desse problema, os pesquisadores apostaram em uma solução biomimética, ou seja, inspirada na própria natureza.

A tecnologia utiliza micropartículas de hidroxiapatita sintética, capazes de se ligar à superfície dos dentes e preencher microfissuras invisíveis a olho nu.

Na prática, essas partículas se incorporam ao esmalte durante o uso contínuo, formando uma camada protetora que ajuda a fortalecer a estrutura dental. Com isso, ocorre a redução da sensibilidade ao frio, calor e alimentos ácidos, um dos principais incômodos relatados por pacientes.

Além disso, a superfície dos dentes tende a ficar mais lisa, o que dificulta a adesão de bactérias e a formação de placa. Como consequência, o risco de cáries e erosões também pode ser reduzido ao longo do tempo.

Especialistas explicam que a inovação representa uma mudança importante na odontologia preventiva. Enquanto cremes dentais tradicionais atuam apenas no alívio dos sintomas, essa nova abordagem trabalha na reconstrução gradual da camada protetora, oferecendo um cuidado mais profundo.

Apesar do avanço, os cientistas ressaltam que a tecnologia não substitui tratamentos odontológicos em casos de danos mais severos. Consultas regulares ao dentista, boa higiene bucal e hábitos alimentares adequados continuam sendo fundamentais.

A expectativa é que soluções baseadas nessa tecnologia ganhem espaço no mercado nos próximos anos, ampliando as opções para quem sofre com dentes sensíveis e busca formas mais eficazes de proteger o esmalte dental no dia a dia.

