IPVA 2026: saiba como consultar o valor que seu veículo vai pagar em Goiás

Secretaria da Economia já disponibilizou a tabela com os valores venais usados no cálculo do imposto do próximo ano

Pedro Ribeiro - 24 de dezembro de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

A Secretaria da Economia de Goiás divulgou a tabela com os valores venais dos veículos que servirá de base para o cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de 2026.

Os números foram elaborados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e seguem a tabela Fipe.

Para consultar o valor venal do veículo, o proprietário deve acessar o site goias.gov.br/economia/ipva.

No portal, é necessário clicar em “Calendário de Vencimentos e Tabela de Valor” e, depois, em “Consulta Histórico Valores dos Venais dos Veículos”.

Na consulta, o cidadão deve informar marca, modelo, versão e ano de fabricação do veículo. Esses dados constam no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

O Governo de Goiás manteve as mesmas alíquotas aplicadas em 2025.

A taxa é de 1,25% para ônibus, micro-ônibus e caminhões, 3% para motocicletas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos de até 100 cilindradas, 3,45% para veículos utilitários e 3,75% para os demais veículos.

A tabela Fipe completa foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado de Goiás do dia 15 de dezembro.

O contribuinte que discordar do valor atribuído poderá solicitar revisão do lançamento até 31 de janeiro.

O pedido deve ser feito pela Plataforma Digital de Processos, com documentos que comprovem a contestação da base de cálculo do imposto.

Os boletos para pagamento do IPVA poderão ser emitidos a partir da primeira semana de janeiro, pelo site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás ou pelo portal Expresso.

Quem optar pelo pagamento à vista até 15 de janeiro terá desconto de 8%.

Também será possível parcelar o imposto e o licenciamento em até dez vezes.

Contribuintes inscritos no programa Nota Fiscal Goiana, que cumprirem os critérios exigidos, poderão receber desconto adicional entre 5% e 10%.

Atualmente, Goiás possui mais de 5 milhões de veículos em circulação, sendo cerca de 1,59 milhão sujeitos à tributação.

