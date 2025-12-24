Morte de Lorena Monique causa comoção em Anápolis: “jamais será esquecida”

Amigos e familiares prestaram homenagens nas redes sociais, descrevendo-a como alegre, carismática e muito querida

Da Redação - 24 de dezembro de 2025

Lorena trabalhava em um restaurante da Avenida Universitária, onde era bastante conhecida por colegas e clientes. (Foto: Reprodução)

A morte de Lorena Monique Silva, de 34 anos, provocou forte comoção em Anápolis na véspera de Natal.

Ela foi vítima de um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (24), na BR-060, perímetro urbano do município.

Portal 6 apurou que o veículo em que Lorena estava saiu da pista e capotou às margens da rodovia.

Socorrida em estado grave, ela chegou a sofrer uma parada cardíaca durante o atendimento e foi reanimada pelas equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos.

No carro também estava o filho de Lorena, de 13 anos, que sofreu fratura grave em uma das pernas e permanece sob cuidados médicos. Outras pessoas que ocupavam o veículo tiveram ferimentos leves.

A ocorrência mobilizou equipes da concessionária responsável pela rodovia e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Lorena trabalhava em um restaurante da Avenida Universitária, onde era bastante conhecida por colegas e clientes.

Nas redes sociais, amigos, familiares e pessoas ligadas ao estabelecimento prestaram homenagens, descrevendo-a como alegre, carismática e muito querida, com mensagens afirmando que “jamais será esquecida”.

