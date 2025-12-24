Os 23 países mais perigosos para viajar em 2026, segundo o Mapa de Risco

Um novo levantamento redesenha o mapa mundial sob uma ótica preocupante

Magno Oliver - 24 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Segurança, estabilidade política e capacidade de resposta a emergências passaram a ser fatores decisivos no planejamento de viagens internacionais.

Esse é o foco do Mapa de Riscos 2026, divulgado pela International SOS, empresa global especializada em saúde e segurança em operações internacionais, que avalia os países mais perigosos do mundo para visitantes.

O levantamento se baseia em entrevistas com 860 gestores de risco de 94 países, além de análises contínuas feitas por especialistas em segurança e medicina.

A classificação considera criminalidade, violência política, conflitos armados, instabilidade social e infraestrutura de emergência.

Os países são divididos em cinco níveis de risco, indo de insignificante a extremo. Quanto mais escura a marcação no mapa, maior o perigo identificado.

Países classificados como risco extremo de segurança em 2026

Segundo o estudo, dez nações apresentam o nível mais alto de perigo para viagens internacionais:

Afeganistão

República Centro-Africana

Iêmen

Líbia

Myanmar

Somália

Sudão

Sudão do Sul

Iraque

Ucrânia

Nesses locais, conflitos armados, colapso institucional e limitações severas de infraestrutura tornam o deslocamento altamente arriscado, mesmo para profissionais experientes.

Países classificados como risco alto de segurança em 2026

Outros 13 países aparecem logo abaixo, ainda com alertas severos:

Burkina Faso

Etiópia

Haiti

Honduras

Irã

Mali

Nigéria

Níger

Papua-Nova Guiné

Paquistão

República Democrática do Congo

Síria

Venezuela

Nessas regiões, o mapa aponta presença frequente de violência, instabilidade política, insurgências, criminalidade elevada e falhas nos serviços de emergência.

Como está o Brasil nessa?

O estudo também contextualiza países de risco médio, como o Brasil, que compartilha a mesma classificação de nações como Índia, Turquia e Rússia.

Segundo a International SOS, esse nível envolve protestos recorrentes, episódios de violência localizada e variações na capacidade de resposta das autoridades. O mapa reforça uma mensagem clara para 2026: informação e planejamento deixaram de ser opcionais para quem pretende cruzar fronteiras com segurança.

