Entre vales, rios e montanhas, uma das viagens de trem mais bonitas do mundo pode ser feita por brasileiros

Pedro Ribeiro - 06 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

As viagens de trem sempre despertam curiosidade, e na primeira imagem que vem à mente já aparece a chance de cruzar paisagens grandiosas sem precisar se importar com o tempo.

Esse tipo de passeio combina calma, beleza e uma proximidade rara com a natureza.

Não importa se você viaja muito ou pouco, a paisagem que surge pela janela conquista qualquer pessoa.

Um caminho que surpreende do começo ao fim

A cada curva, o trem revela montanhas altas, rios de água clara e povoados cheios de história.

Você sente que o trajeto conta algo importante, e isso deixa tudo ainda melhor.

Além disso, o conforto aparece como um bônus que ajuda a aproveitar cada minuto.

Mesmo quem não está acostumado a viagens de trem se adapta rápido, já que o movimento é suave e o ambiente transmite tranquilidade.

Como aproveitar a experiência

Com tanta mudança de paisagem, vale planejar algumas pausas para fotos.

Em muitos pontos, o trem reduz a velocidade, o que permite observar detalhes que passariam despercebidos de carro.

Outra dica é escolher o horário da manhã, quando a luz realça as cores.

Assim, você acompanha o contraste entre vales verdes e montanhas que parecem tocar o céu.

Um destino que marca a memória

O percurso leva o viajante a um dos lugares mais famosos da América do Sul.

Antes de chegar ao ponto final, porém, o trem já entregou grande parte da magia.

Durante o caminho, o visual muda de forma constante e mantém a atenção do começo ao fim.

Esse equilíbrio entre tranquilidade e emoção faz muita gente repetir a rota.

E não é surpresa que tantos brasileiros considerem essa uma das viagens de trem mais impactantes que se pode fazer.

Dicas práticas para quem quer ir

Para garantir uma boa experiência, compre os bilhetes com antecedência, leve roupas leves e mantenha a câmera sempre à mão.

O trajeto costuma ser seguro, organizado e acessível a diferentes perfis de viajantes.

Mesmo que você vá sozinho, em dupla ou em família, a viagem funciona bem e entrega momentos que ficam guardados na memória.

