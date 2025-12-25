Após vender ações, Marcelo de Carvalho seguirá no ar como apresentador da RedeTV!

Fundador da emissora deixa sociedade, mas permanece à frente de atrações

Folhapress - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/RedeTV!)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Marcelo de Carvalho não é mais sócio da RedeTV!, mas continuará sendo um dos rostos da emissora.

Fundador do canal, o empresário vendeu sua participação acionária para Amilcare Dallevo Júnior, que passa a ser o único dono da rede.

A mudança foi anunciada oficialmente pela emissora na segunda-feira (22).

Apesar da saída da sociedade, Carvalho seguirá ligado à programação.

Ele firmou um novo contrato, agora exclusivamente como apresentador, garantindo sua permanência no comando dos projetos que já conduzia no canal.

A transição marca o fim de uma etapa empresarial, mas não representa um afastamento do público.

Marcelo de Carvalho esteve à frente da RedeTV! desde a fundação, em 1999, quando o grupo adquiriu a extinta TV Manchete.

Ao longo de mais de duas décadas, ele participou ativamente da consolidação da emissora no cenário da TV aberta brasileira, dividindo a gestão com Dallevo.

Além da atuação nos bastidores, Carvalho também construiu trajetória como apresentador.

Ele comandou o game show “Mega Senha”, inicialmente ao lado da então esposa Luciana Gimenez e, posteriormente, sozinho.

Também esteve à frente de “O Céu É o Limite”, exibido aos sábados entre 2017 e 2018, apostando no formato clássico de perguntas e respostas.