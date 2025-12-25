Apostadores de Goiás dão sorte e têm surpresa na ceia de Natal, levando prêmios na Quina e na Lotofácil

Apostas bateram na trave, marcando uma dezena a menos do que seria necessário para o montante acumulado

Paulo Roberto Belém - 25 de dezembro de 2025

Premiações dos goianos na véspera de Natal foram na Quina e na Lotofácil. (Foto: Reprodução)

Sete apostadores goianos que fizeram aquela “fezinha” nas loterias da Caixa, com o sorteio dos concursos realizados bem na véspera de Natal (24), tiveram um motivo a mais para celebrar a data de onde estavam.

Isso porque as apostas deles bateram na trave, marcando uma dezena a menos do que seria necessário para levarem o prêmio principal.

Pelo concurso da Quina 6911, os que acertaram as quatro dezenas são Aparecida de Goiânia, Jataí e Goiânia. O da cidade da região Metropolitana e o do interior levaram R$ 11.282,42, porque registaram apostas simples

Agora, o da capital, levou R$ 78.976,94, porque fez uma aposta especial. O prêmio somado deles foi de R$ 112.824,20.

Saíram do globo as seguintes dezenas: 03 – 51 – 56 – 59 – 72.

Na Lotofácil concurso 3571, todos fizeram apostas simples, acertando 14 dezenas. Eles são de Aparecida de Goiânia, Cocalzinho de Goiás, Goiânia, Pires do Rio e Santo Antônio do Descoberto. Cada um ganhou R$ 1.721,51, totalizando R$ 12.050,57.

Foram sorteados os seguintes números: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!