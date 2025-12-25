Detran acaba com prazo máximo de 1 ano para concluir processo de habilitação

Mudança elimina limite de 12 meses para finalizar as etapas da CNH e traz mais flexibilidade a quem está tirando a habilitação

Gabriel Yuri Souto - 25 de dezembro de 2025

Imagem mostra quatro carros de autoescola estacionados em uma rua. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passou por uma mudança importante. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran), seguindo nova norma nacional, eliminou o prazo máximo de um ano para que candidatos concluam todas as etapas da habilitação.

Até então, quem iniciava o processo tinha 12 meses para realizar exames médicos e psicológicos, curso teórico, aulas práticas e provas. Caso esse prazo fosse ultrapassado, o candidato precisava reiniciar todo o procedimento, arcando novamente com custos e burocracia.

Com a nova regra, esse limite deixa de existir. Isso significa que o candidato poderá concluir o processo no seu próprio ritmo, sem o risco de perder a habilitação em andamento por causa de atrasos no agendamento de aulas ou exames.

A mudança busca dar mais flexibilidade, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades de tempo, restrições financeiras ou falta de vagas em autoescolas e unidades do Detran. O objetivo é tornar o processo menos rígido e mais compatível com a realidade dos candidatos.

Apesar do fim do prazo máximo, as demais exigências continuam valendo. O candidato ainda precisa cumprir a carga horária obrigatória de aulas teóricas e práticas, além de ser aprovado nas provas exigidas para a obtenção da CNH.

A medida faz parte de um conjunto de atualizações nas regras de habilitação, que visam modernizar o sistema e reduzir entraves burocráticos, sem comprometer a formação e a segurança dos futuros condutores.

Com isso, quem está tirando a primeira habilitação ganha mais tranquilidade para concluir o processo, sem a pressão do antigo prazo de um ano.

