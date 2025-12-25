Fim de uma era: após 90 anos, Jaguar abandona motores a combustão e aposta tudo em um futuro elétrico

Marca britânica encerra produção de veículos a combustão e inicia uma nova fase focada exclusivamente em carros elétricos de luxo

Pedro Ribeiro - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Jaguar colocou um ponto final em um dos capítulos mais emblemáticos de sua história. Após cerca de 90 anos produzindo veículos movidos a gasolina e outros combustíveis fósseis, a montadora britânica encerrou definitivamente a fabricação de carros com motores a combustão e decidiu apostar todas as fichas em um futuro totalmente elétrico.

O último modelo com motor tradicional saiu da linha de produção no fim de 2025, marcando simbolicamente o encerramento de uma era que ajudou a consolidar a Jaguar como referência mundial em luxo, desempenho e design automotivo. A partir de agora, a marca passa a concentrar seus esforços apenas no desenvolvimento de veículos elétricos.

A decisão faz parte de uma estratégia mais ampla de reposicionamento da empresa, que pretende se reinventar como uma fabricante de carros elétricos de alto padrão. O plano prevê o lançamento de novos modelos a partir de 2026, com foco em tecnologia avançada, desempenho elevado e redução de emissões de carbono.

Mesmo diante de um cenário em que algumas montadoras têm desacelerado seus planos de eletrificação, a Jaguar manteve o compromisso com a transição total.

A empresa aposta que o futuro do mercado de luxo passa pela mobilidade elétrica, aliando sustentabilidade, inovação e uma nova experiência de condução.

A mudança também acompanha a pressão de legislações ambientais mais rigorosas em diversos países e a transformação no perfil do consumidor, cada vez mais atento a questões ambientais e eficiência energética.

Com isso, a Jaguar encerra um ciclo histórico marcado por modelos icônicos e motores lendários, e inicia uma nova fase em que o silêncio dos motores elétricos substituirá o tradicional ronco que ajudou a construir sua identidade ao longo de quase um século.

