Havan surpreende 23 mil funcionários em todo o Brasil com presentes de Natal

Ação de fim de ano distribuiu vale-compras de R$ 500 e reforçou política de valorização dos colaboradores

Isabella Valverde - 25 de dezembro de 2025

A Havan surpreendeu cerca de 23 mil funcionários em todo o Brasil ao promover uma ação especial de presentes de Natal distribuídos de forma simultânea nas lojas, centros de distribuição e áreas administrativas da empresa.

O presente entregue aos colaboradores foi um vale-compras no valor de R$ 500, que pode ser utilizado nas próprias lojas da rede. A iniciativa teve como objetivo reconhecer a dedicação, a assiduidade e o esforço ao longo do ano, especialmente em um período de alta demanda no varejo.

Segundo a empresa, a ação faz parte de uma tradição interna mantida há anos, voltada à valorização das equipes. Em diversas unidades, a entrega foi acompanhada por mensagens de agradecimento e momentos de confraternização entre gestores e funcionários.

O gesto gerou repercussão positiva entre os colaboradores, que relataram surpresa com o benefício. Para muitos, o valor ajudou nas compras de fim de ano e funcionou como um reconhecimento direto pelo trabalho diário.

Além do presente natalino, a Havan mantém outros programas de incentivo, como participação nos resultados, prêmios por desempenho e campanhas internas, que somam valores expressivos ao longo do ano.

Atualmente, a rede conta com 187 lojas espalhadas pelo país e segue em expansão, com planos de chegar a 200 unidades até 2026. O crescimento também deve ampliar o quadro de funcionários nos próximos anos.

Com a ação de Natal, a Havan encerra o ano reforçando sua estratégia de gestão focada em pessoas, apostando no reconhecimento como ferramenta para engajamento e retenção em um setor altamente competitivo.

