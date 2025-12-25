Rede de supermercado supera o Pão de Açúcar e se torna uma das maiores do Brasil

Varejista cresce com expansão regional e escala de negociações, alcançando a quarta posição no ranking nacional do varejo alimentar

25 de dezembro de 2025

O Supermercados BH ultrapassou o Grupo Pão de Açúcar e passou a ocupar a quarta posição entre as maiores redes de supermercados do Brasil, segundo o Diário do Comércio.

A empresa mineira alcançou faturamento de R$ 21,2 bilhões em 2024, enquanto o concorrente registrou R$ 20 bilhões no mesmo período.

Fundada em 1996 por Pedro Lourenço, a rede construiu seu crescimento com foco na expansão física e no fortalecimento da atuação em Minas Gerais.

A estratégia permitiu ganho de escala nas negociações com fornecedores e maior competitividade nos preços praticados.

Somente em 2024, o Supermercados BH inaugurou 31 novas unidades, ampliando sua presença no mercado regional.

O movimento consolidou a marca em áreas com menor concorrência direta e alto potencial de consumo.

Enquanto isso, o Grupo Pão de Açúcar adotou uma estratégia diferente, priorizando lojas de proximidade e o fortalecimento do comércio eletrônico.

O modelo buscou atender principalmente às demandas dos grandes centros urbanos.

O desempenho do Supermercados BH reflete um cenário de força do setor supermercadista no país.

Em 2024, o segmento movimentou R$ 1,067 trilhão, o equivalente a 9,12% do Produto Interno Bruto brasileiro.

A liderança nacional segue com o Grupo Carrefour, que faturou R$ 120,5 bilhões.

Na sequência aparecem o Assaí Atacadista, com R$ 80,5 bilhões, e o Grupo Mateus, com R$ 36,3 bilhões.

Além da relevância econômica, o setor se destaca pela geração de empregos.

As redes supermercadistas e atacadistas respondem por mais de 9 milhões de postos de trabalho diretos e indiretos em todo o Brasil.

