Fisiculturista morre no MS após infecção por bactéria ‘devoradora de carne’

Pai do atleta indicou que o problema ocorreu depois de o filho utilizar produtos ilegais para ganho muscular

Folhapress - 26 de dezembro de 2025

Fisiculturista Kevin Notário Nunes morreu aos 28 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Kevin Notário Nunes, ex-campeão estadual de fisiculturismo, morreu na manhã de hoje em Ponta Porã (MS). Ele tinha 28 anos.

O atleta havia sido internado no Hospital Regional de Ponta Porã às pressas diante de fortes dores na coxa. A informação foi divulgada pelo pai de Kevin, Marcelino Nunes, que é vereador da cidade sul-mato-grossense.

Assim que ele foi ao hospital, os médicos detectaram uma fasceíte necrosante — uma infecção bacteriana grave conhecida como “devoradora de carne” que destrói os tecidos da pele.

Kevin chegou a passar por uma cirurgia de emergência durante a tarde de ontem e estava intubado. O quadro, no entanto, piorou nas últimas horas, e ele não resistiu.

O pai do fisiculturista indicou que o problema ocorreu depois de o filho utilizar produtos ilegais para ganho muscular. “A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados”, escreveu Marcelino em seu Instagram.

O velório de Kevin foi realizado nesta tarde na Capela Pax Primavera, em Ponta Porã. O sepultamento está marcado para amanhã, no Cemitério Cristo Rei, a partir das 14h (de Brasília). Ele deixa duas filhas gêmeas.