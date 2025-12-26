Não passe o Réveillon no escuro: saiba como pedir troca de lâmpadas em Anápolis

Reportagem preparou o passo-a-passo para começar o novo ano com o problema resolvido

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2025

Postes terão lâmpadas de LED em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A falta de luz pelas ruas ainda é um problema que, volta e meia, assola diversos anapolinos e pode atrapalhar a vida. Isso porque, seja para ir trabalhar ou para curtir o show de fogos da virada na calçada, a escuridão se torna um incômodo e até um perigo.

Em outubro de 2025, uma mãe relatou ter enfrentado uma dura rotina de atravessar uma rua escura com a filha pequena, todos os dias, para ir ao trabalho. Após uma matéria ter sido publicada pelo Portal 6, ela formalizou o pedido de troca à Prefeitura e conseguiu a resolução do problema.

Nesse mesmo sentido, a reportagem agora te orienta acerca dos passos necessários para solicitar a colocação de lâmpadas em postes queimados ou também a troca de incandescentes por LED.

A atualização para os aparelhos mais econômicos e modernos, com a potente luz branca ao invés da amarelada, começou por volta de 2018 e já alcançou mais de 75% da cidade, segundo dados da Prefeitura de Anápolis.

O contato para registrar o caso é o (62) 98551-6888, através do Zap da Prefeitura. Primeiro é importante informar o número do poste, geralmente presente na faixa de metal metálica presa a ele.

Na sequência, será gerado um número de protocolo, e por meio dele é possível acompanhar o andamento do pedido. Os cronogramas são semanais e se atualizam a medida que chegam solicitações.

