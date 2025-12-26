Policial e professora que morreram em grave acidente na GO-164 planejavam o primeiro filho

Casados desde 2019, dupla havia se mudado para Iporá recentemente

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2025

Imagem mostra Robson Luiz Fortuna Filho, de 31 anos, e Cybelle Ferreira Oliveira, de 36. (Foto: Reprodução)

Os planos de crescimento familiar foram interrompidos de forma trágica para o casal formado pelo policial militar Robson Luiz Fortuna Filho, de 31 anos, e pela esposa Cybelle Ferreira Oliveira, de 36. Eles faleceram em decorrência de um grave acidente de trânsito na GO-164, em Firminópolis, no sudoeste goiano. A colisão ocorreu na última quinta-feira (25), na zona rural do distrito de Novo Planalto.

A dupla planejava ter o primeiro filho e havia se mudado recentemente para a cidade de Iporá, onde pretendia adquirir uma casa, conforme apurado pelo jornal O Popular.

Robson e Cybelle oficializaram a união em 2019 e moraram por um período em Goiânia.

Ele era formado em Matemática e costumava ministrar aulas de reforço escolar. Já ela era professora e também servidora pública concursada do município.

Além do casal, outros dois policiais militares e um idoso também morreram no acidente.

Entenda o caso

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um carro de passeio e uma caminhonete. No Chevrolet Prisma estavam o casal e os soldados da Polícia Militar João Paulo Marim Guimarães e Renato da Silva Duarte, ambos de 32 anos.

Eles retornavam de um almoço em Firminópolis e seguiam em direção a Iporá.

Na caminhonete, uma Volkswagen Amarok, estavam dois homens: Valdelan da Silva Ferreira, de 77 anos, e João Marcos Pires Bosso, de 31. Ambos foram socorridos e levados a uma unidade de saúde, mas Valdelan não resistiu e morreu.

As causas do acidente seguem sob investigação.

