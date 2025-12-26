Morte de policiais da CPE em grave acidente na GO-164 gera comoção: “vidas cheias de futuro foram interrompidas”

Além dos três militares, outras duas vítimas também tiveram o óbito confirmado na colisão

Davi Galvão - 26 de dezembro de 2025

Da esquerda para direita, os policiais Robson Luiz Fortuna Filho (31), Renato da Silva Duarte (32), e João Paulo Marim Guimarães (32). (Foto: Redes Sociais)

A morte de cinco pessoas, incluindo três policiais militares, em um trágico acidente automobilístico no final da tarde desta quinta-feira (25), na GO-164, vem causando forte comoção nas redes sociais.

Os policiais, que estavam de folga, foram identificados como Robson Luiz Fortuna Filho (31), Renato da Silva Duarte (32), e João Paulo Marim Guimarães (32).

Cybelle Oliveira Ferreira, esposa de Robson, também perdeu a vida no acidente. A identidade da quinta vítima fatal não foi revelada.

Nas redes sociais, usuários e internautas lamentaram o ocorrido e expressaram dor e pesar com a partida tão abrupta dos policiais, bem como das demais vítimas.

Um deles, que se identificou como professor da polícia, lamentou a perda das vítimas, salientando a dedicação dos militares na profissão.

“Como professor, dói ver alunos partirem. Como policial, dói ainda mais perder irmãos de farda. Como homem, dói saber que vidas cheias de futuro foram interrompidas”.

Já uma outra usuária destacou: “Que Deus conforte a família desses guerreiros e dê força nessa empreitada sem eles, porque a saudade será enorme para a família e amigos. Lamentável”

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB) emitiu um comunicado lamentando o ocorrido e a perda de todas as vítimas, com uma menção especial aos policiais:

“Gracinha e eu recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento de cinco vítimas de um grave acidente na GO-164, entre Firminópolis e Novo Planalto, na tarde desta quinta-feira (25/12), entre eles os policiais militares SD Robson Luiz Fortuna Filho, SD João Paulo Marim Guimarães e SD Renato da Silva Duarte.

Os três policiais estavam de folga e perderam a vida de forma trágica. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade a todos os familiares, amigos e irmãos de farda, estendendo também minhas condolências às famílias das outras vítimas atingidas por esse acidente.

Peço a Deus que conceda conforto, força e amparo para que todos consigam suportar o luto.”

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB) também expressou solidariedade e apoio aos familiares, amigos e irmãos de farda dos militares.

“Manifesto minha tristeza pelo falecimento de cinco pessoas em decorrência do trágico acidente na GO-164, na tarde desta quinta-feira. Lamento a morte dos soldados da Polícia Militar de Goiás Robson Luiz Fortuna, Renato da Silva Duarte e João Paulo Marim. Policiais valorosos, que dedicavam suas vidas à missão de proteger os goianos.

Minha solidariedade e minhas orações estão com os familiares, amigos e irmãos de farda dos militares, assim como com os familiares das demais vítimas do acidente, entre elas a esposa de um dos policiais. Que Deus conceda conforto, força e fé para atravessar este momento de dor.”

A Companhia de Policiamento Especializada (CPE) de Iporá também utilizou o perfil oficial da corporação para expressar o luto e pesar em decorrência da tragédia.

“A Companhia de Policiamento Especializada – CPE IPORÁ comunica, com profundo pesar, o falecimento dos policiais militares: SD PM Robson Luiz Fortuna Filho, SD PM João Paulo Marim Guimarães e SD PM Renato da Silva Duarte.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e irmãos de farda, rendendo nossas homenagens a esses guerreiros que dedicaram suas vidas à missão de servir e proteger.”

Em tempo

A colisão envolveu um Chevrolet Prisma e uma Volkswagen Amarok, na zona rural do Novo Planalto.

Com a força do impacto frontal, os dois carros ficaram completamente destruídos e algumas das vítimas precisaram ser desencarceradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

O caso segue sendo investigado para determinar a dinâmica dos fatos.

