Reta final para inscrição em processo seletivo com salários de até R$ 12 mil

Organização de todo o certame está sob a responsabilidade do Cebraspe

Samuel Leão - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ USP Imagens)

É chegado o último dia para as inscrições da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) para dois editais de processo seletivo destinados a preencher 43 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.

As oportunidades abrangem todos os estados brasileiros e o Distrito Federal (DF), com contratações regidas pelo regime da CLT para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

A organização de todo o certame está sob a responsabilidade do Cebraspe, que já disponibilizou os documentos em seu portal oficial.

Os interessados devem ficar atentos, pois o prazo para garantir a participação é curto e o processo seletivo conta com etapas totalmente digitais.

No primeiro edital, voltado para a área da saúde, as chances são para atuação no projeto voltado ao atendimento de caminhoneiros. Estão sendo recrutados técnicos de enfermagem e de análises clínicas, com vencimentos de R$ 2.475, além de enfermeiros e médicos, cujas remunerações podem chegar a R$ 12.497.

Já o segundo edital foca no apoio administrativo ao Programa Mais Médicos, oferecendo o maior volume de vagas. São 39 postos para agentes administrativos, que exigem apenas o ensino médio e oferecem salário de R$ 3.900, e para assistentes administrativos, voltados a quem possui curso superior, com ganhos de R$ 5.800.

Um dos principais atrativos desta seleção é que as inscrições são totalmente gratuitas. Os candidatos têm até as 18h desta sexta-feira (26) para efetuar o cadastro exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora.

A avaliação dos inscritos será realizada em etapa única por meio de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

O teste será composto por 40 itens de julgamento entre certo ou errado, abordando temas sobre a AgSUS, o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e conhecimentos específicos de cada cargo.

A aplicação da prova está prevista para ocorrer na manhã do dia 11 de janeiro de 2026. O exame será realizado em formato on-line, por meio de um sistema eletrônico próprio desenvolvido pelo Cebraspe, permitindo que o candidato realize o teste sem necessidade de deslocamento.

