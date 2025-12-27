Não é carro a gasolina, nem a etanol: o veículo que mais está chamando atenção dos brasileiros pelo baixo consumo

Modelo vem ganhando espaço nas ruas por rodar gastando muito pouco, reduzir custos mensais e mudar a lógica de abastecimento no país

Pedro Ribeiro - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Go Electric)

Quem acompanha o mercado automotivo já percebeu que o interesse dos brasileiros começa a ir além dos carros a gasolina ou etanol. Aos poucos, outro tipo de veículo vem chamando atenção por um motivo simples: o custo para rodar é muito menor.

Esse movimento ganhou força principalmente em tempos de combustível caro. Muitos motoristas passaram a buscar alternativas que reduzam gastos mensais sem abrir mão do uso diário do carro. É nesse cenário que um modelo específico passou a se destacar.

O grande diferencial está no consumo. Em vez de litros por quilômetro, ele trabalha com quilômetros por carga, o que muda completamente a conta no fim do mês. Em média, o gasto para rodar pode ser até quatro vezes menor do que em um carro tradicional.

Só depois de observar esses números é que o nome aparece com mais força: os carros elétricos, especialmente modelos compactos, como o BYD Dolphin Mini, passaram a liderar o interesse do público brasileiro.

O modelo se tornou um dos elétricos mais comentados do país por unir preço mais acessível, autonomia suficiente para uso urbano e manutenção simplificada.

Em trajetos urbanos, ele pode rodar centenas de quilômetros com uma única carga, gastando apenas alguns reais em energia elétrica.

Outro ponto que pesa na decisão é a manutenção. Carros elétricos não usam óleo, têm menos peças móveis e exigem menos revisões periódicas. Isso reduz custos ao longo do tempo e aumenta a previsibilidade dos gastos.

Além disso, o silêncio ao rodar e a ausência de emissões diretas também agradam quem busca conforto e menor impacto ambiental. Por isso, o modelo passou a ser visto não apenas como novidade, mas como opção real para o dia a dia.

Embora ainda exista o desafio da infraestrutura de recarga em algumas cidades, o avanço dos pontos públicos e a possibilidade de carregar em casa vêm reduzindo essa barreira.

Assim, longe da gasolina e do etanol, os carros elétricos começam a ocupar espaço no mercado brasileiro e mostram que o futuro do consumo baixo já está circulando pelas ruas.

