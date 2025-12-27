Não é de avião, nem de carro: a cidade mais isolada do mundo demora dias para chegar e só é acessível de barco

Localizada no meio do Oceano Atlântico, comunidade vive sem aeroporto ou estradas e depende de longas viagens marítimas para manter contato com o resto do mundo

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em cidades isoladas, muita gente imagina vilarejos cercados por montanhas ou perdidos na selva. No entanto, um dos lugares habitados mais isolados do planeta está cercado apenas por mar.

Trata-se de Edimburgo dos Sete Mares, a principal comunidade do arquipélago de Tristão da Cunha.

A cidade pertence a um território ultramarino do Reino Unido e fica no Oceano Atlântico Sul, a milhares de quilômetros de qualquer continente. O isolamento é tão extremo que não existe aeroporto, nem acesso por estrada. A única forma de chegar é de barco.

A viagem até lá não é simples. Saindo da Cidade do Cabo, na África do Sul, o trajeto marítimo pode levar entre seis e sete dias, dependendo das condições do mar. Em períodos de clima instável, o tempo pode ser ainda maior.

Edimburgo dos Sete Mares tem cerca de 250 habitantes. O número reduzido faz com que praticamente todos se conheçam. Muitas famílias vivem ali há gerações, mantendo uma forte vida comunitária e costumes próprios.

O isolamento influencia diretamente o cotidiano. Alimentos, medicamentos, combustível e correspondências chegam apenas quando os navios conseguem atracar.

Não há comércio regular nem entregas frequentes. Por isso, os moradores aprendem a viver com planejamento e estoque.

A economia local é baseada principalmente na pesca, agricultura de subsistência e criação de animais. Além disso, parte da renda vem da venda de selos e da atividade limitada de turismo, que depende da chegada eventual de embarcações.

Mesmo com acesso à tecnologia, como internet e comunicação por satélite, o contato físico com o mundo exterior continua raro. Em alguns casos, moradores passam meses sem receber visitantes.

Por conta dessas características, Tristão da Cunha é frequentemente citado como o assentamento humano mais isolado do mundo. Um lugar onde a noção de distância não se mede em quilômetros, mas em dias navegando em mar aberto.

Assim, longe de aeroportos, rodovias e grandes centros urbanos, Edimburgo dos Sete Mares segue existindo como um dos últimos exemplos de isolamento extremo ainda habitados no planeta.

