Poucos conhecem: o paraíso italiano encantador e tranquilo que os próprios moradores tentam manter em segredo

Escondida entre falésias da Costa Amalfitana, uma vila minúscula resiste ao turismo em massa e preserva a Itália como ela era décadas atrás

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Longe das multidões de Positano e Amalfi, existe uma vila italiana que quase não aparece nos roteiros turísticos. Trata-se de Erchie, um pequeno vilarejo costeiro no sul da Itália, oficialmente ligado ao município de Maiori, na região da Campânia.

Com menos de 100 moradores fixos, Erchie fica encaixada entre montanhas e o Mar Tirreno. O acesso não é simples. Por isso, o fluxo de turistas permanece baixo durante quase todo o ano. Justamente por esse motivo, os próprios moradores evitam divulgar o local.

A vila tem duas pequenas praias, sendo uma delas praticamente isolada e acessível apenas a pé ou de barco. As águas são cristalinas. Além disso, o silêncio domina a paisagem, algo raro na Costa Amalfitana.

Diferentemente de outros destinos famosos da região, Erchie não possui grandes hotéis nem comércio turístico intenso. As poucas hospedagens são familiares. Os restaurantes funcionam em ritmo local. Assim, o visitante acaba vivendo o cotidiano real da vila.

Outro detalhe chama atenção. Não há festas grandes, cruzeiros ou excursões em massa. Segundo relatos de moradores, esse isolamento é intencional. Eles preferem preservar o estilo de vida simples, baseado na pesca, na culinária local e na convivência entre vizinhos.

Durante o verão europeu, a população aumenta um pouco. Mesmo assim, o lugar continua discreto. Fora da alta temporada, Erchie chega a parecer uma vila particular à beira-mar.

Além disso, o custo para visitar o local costuma ser mais baixo do que em cidades vizinhas famosas. Ainda assim, a estrutura é básica. Por isso, quem vai precisa estar disposto a desacelerar.

Em resumo, Erchie não é um destino para quem busca luxo ou agitação. Pelo contrário. É um refúgio para quem quer silêncio, autenticidade e uma Itália quase intocada.

Justamente por isso, os moradores seguem tentando manter esse paraíso longe dos holofotes.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!