Conheça a cidade que é um charme e um pedacinho da Itália em Goiás

Com arquitetura típica, culinária irresistível e festas tradicionais, município encanta turistas e preserva a cultura italiana no coração do Brasil

Isabella Valverde - 26 de maio de 2025

Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro Oswaldo Stival e Edith abriga itens que remetem à ascendência italiana dos moradores (Foto: João Paulo Balestra)

A menos de 40 km de Goiânia, existe um pedacinho da Itália que conquista quem passa por ali. Estamos falando de Nova Veneza, um verdadeiro refúgio cultural encravado no interior de Goiás, conhecido pelo charme europeu, pela comida de dar água na boca e por manter viva a tradição dos imigrantes italianos que colonizaram a região.

Fundada oficialmente em 1958, mas com raízes que remontam às primeiras décadas do século XX, Nova Veneza foi colonizada por famílias italianas vindas principalmente da região do Vêneto. E é justamente essa herança que faz da cidade um destino único no Centro-Oeste brasileiro.

Logo na chegada, o visitante se depara com construções que remetem à arquitetura italiana, ruas tranquilas e um ar quase cinematográfico. A praça central, com a igreja matriz e o coreto, é um convite para desacelerar e aproveitar o clima de interior com muito charme.

Festival Italiano acontece de 5 a 8 de junho e é a melhor época para conhecer a cidade

A 19ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza será realizada de 5 a 8 de junho e promete ser a maior da história. Com expectativa de reunir 130 mil visitantes, o evento é a oportunidade perfeita para quem quer vivenciar a cultura italiana sem sair de Goiás.

A festa já começou com o tradicional Tombo da Polenta, uma celebração típica das famílias italianas que reúne comida, música e alegria. Pela primeira vez, essa tradição foi apresentada no jantar de lançamento do festival, em parceria com a Associação Cultural Italiana de Nova Veneza (Acinove), e emocionou o público com sua autenticidade.

Na Cantina da Nonna, restaurante oficial do evento, serão servidos 31 pratos típicos, com destaque para a polenta frita, que teve a produção aumentada em 25% devido à alta procura. O cardápio ainda traz novidades como o molho de cogumelos com filé mignon e o clássico tiramisù, que estreia como sobremesa oficial.

Além da gastronomia, o festival contará com cerca de 90 estandes de comidas, bebidas, doces e artesanato, além de shows e melhorias na infraestrutura: mais mesas, totens com cardápio digital, banheiros reformados e estacionamento gratuito. E o melhor — mesmo com todas as novidades, os preços dos pratos serão os mesmos do ano passado.

Um charme com sabor de tradição

Durante o ano todo, Nova Veneza oferece experiências que vão além do festival. Restaurantes com receitas de família, vinícolas artesanais, ateliês de artesanato e o acolhimento dos moradores completam o passeio. É o lugar ideal para quem busca história, cultura e um sabor autêntico em cada detalhe.

Se você ainda não conhece, essa é a hora certa de visitar. Nova Veneza é mais que um destino — é uma viagem ao coração da Itália sem sair de Goiás.

