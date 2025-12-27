Você vai se surpreender: o carro mais vendido do Brasil é econômico e custa menos do que parece

Modelo lidera as vendas no país, tem consumo equilibrado e custo anual mais baixo do que muitos imaginam

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Fiat)

O carro mais vendido do Brasil atualmente não é um SUV de luxo nem um modelo importado. A liderança do mercado segue com a Fiat Strada, que aparece no topo dos emplacamentos nacionais por reunir preço acessível, economia e versatilidade.

Mesmo sendo uma picape, o modelo conquistou consumidores que buscam um veículo para uso diário e trabalho. Um dos fatores que mais chama atenção é o custo total de manutenção ao longo do ano, que acaba ficando abaixo do esperado para a categoria.

Hoje, as versões mais simples da Fiat Strada custam, em média, entre R$ 90 mil e R$ 100 mil, dependendo da configuração e da região. Ainda assim, o valor é considerado competitivo dentro do mercado atual.

No consumo, a Strada registra médias próximas de 10 km por litro na cidade e até 13 km por litro na estrada, o que ajuda a manter o gasto com combustível sob controle.

Custo anual

Quando se coloca tudo na ponta do lápis, o custo estimado anual para manter o carro gira em torno de:

Combustível: cerca de R$ 8 mil a R$ 9 mil por ano;

Revisões e manutenção básica: aproximadamente R$ 1.500 a R$ 2 mil;

Seguro: média de R$ 2 mil a R$ 3 mil, variando conforme o perfil do motorista;

IPVA e licenciamento: em torno de R$ 2 mil.

Somando esses valores, o custo médio anual da Fiat Strada fica entre R$ 13,5 mil e R$ 16 mil, número que surpreende muitos consumidores.

Além disso, o modelo mantém boa valorização no mercado de usados. Isso reduz a perda financeira ao longo do tempo e torna o investimento mais interessante.

Por fim, a combinação de baixo custo anual, consumo equilibrado e versatilidade explica por que a Fiat Strada segue como o carro mais vendido do Brasil e continua atraindo quem busca economia sem abrir mão de praticidade.

