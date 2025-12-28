Ataque a tiros em Goiás termina com homem morto e jovem ferida

Passageira revelou que suspeito também apontou a arma para ela, mas não atirou pois estava com criança de colo

Natália Sezil - 28 de dezembro de 2025

Câmera mostra quando tiroteio acontece e motorista colide com poste. (Foto: Reprodução)

Um tiroteio deixou uma vítima fatal no final da noite deste sábado (27), no setor Parque Rio Branco, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Um carro modelo Fiat Toro estaria passando pelo bairro, quando os ocupantes foram surpreendidos por outro veículo, branco, que começou a atirar contra eles. Duas pessoas estariam nele – uma dirigindo e outra efetuando os disparos.

A motorista, de 26 anos, foi uma das atingidas. Ela acabou perdendo o controle da direção, e o automóvel colidiu com um poste a aproximadamente 80 metros de onde começaram os tiros. O passageiro da frente, de 40 anos, também levou os disparos.

Além disso, o suspeito teria descido do carro, aberto a porta traseira da picape e apontado a arma para a terceira passageira. Ele teria recuado ao ver que ela carregava uma criança de colo. Depois disso, a dupla fugiu.

A motorista e o homem ficaram inconscientes. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, com várias perfurações, e levados com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Marajó. Apesar dos esforços médicos, o passageiro não resistiu.

A ação foi filmada por câmeras de segurança. As imagens mostram quando a picape se afasta, e depois é surpreendida pelo carro branco. É possível ouvir o tiroteio, antes que o poste seja atingido e o transformador exploda.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que fica responsável por identificar os suspeitos, descobrir a motivação do crime e apurar a dinâmica do ocorrido.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)