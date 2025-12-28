Motorista capota ao errar curva, invade tradicional colégio em Anápolis e foge

Vigilante escolar foi o responsável por ver a cena, pelas câmeras de segurança, e acionar a polícia

Natália Sezil - 28 de dezembro de 2025

Carro ficou destruído após motorista perder o controle e capotar. (Foto: Reprodução)

Um motorista, ainda não identificado, acabou invadindo uma tradicional escola de Anápolis após errar uma curva e capotar em seguida, na madrugada deste domingo (28).

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi o vigilante do Colégio Couto Magalhães, que observou o ocorrido por meio do sistema de câmeras de segurança.

Segundo o profissional, o motorista teria perdido o controle ao tentar fazer uma curva na Rua Bolívia. Com isso, invadiu as dependências da instituição e acabou capotando várias vezes.

O carro era ocupado por um casal, que fugiu logo em seguida. Quando a PM já estava no local, uma mulher, de 53 anos, teria aparecido perguntando pelos dois ocupantes.

Nervosa, ela teria dito às autoridades que os conhecia, e que posteriormente tomaria as providências, deixando o local em seguida.

Imagens mostram o estado em que o carro ficou. O para-brisa dianteiro foi totalmente quebrado, assim como o para-choque. O capô ficou amassado, e as portas, arranhadas. O vidro traseiro também quebrou, e um dos pneus saiu.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio. Os itens que estavam no interior – um celular, um perfume e dois óculos de sol – também.