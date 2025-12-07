Carro fica prensado entre muro e poste após motorista discutir com o marido e sair sem rumo, em Anápolis
Condutora fugiu após o acidente, recorrendo ao companheiro para ir buscar o veículo
A moradora de uma casa no bairro Jundiaí, em Anápolis, teve uma surpresa desagradável na madrugada deste domingo (07). Era aproximadamente 4h da manhã quando ela percebeu que um carro havia invadido a calçada da residência.
Não só isso: o veículo, modelo Volkswagen Spacefox, ficou preso entre o muro e o poste de energia elétrica. Segundo o relato, a motorista até tentou retirar o automóvel dali, mas fugiu ao ver que não conseguia.
Diante da cena, a moradora, de 44 anos, acionou a Polícia Militar (PM) dizendo que a condutora parecia estar embriagada e que havia atingido a lixeira localizada na calçada.
Uma equipe foi até o local e se deparou com o suposto marido da motorista, de 28 anos. Ele teria contado às autoridades que estava com a esposa em uma confraternização.
Em certo momento, eles teriam discutido por conta de uma crise de ciúmes, e ela teria pegado o carro e tomado rumo ignorado.
Algum tempo depois, teria ligado para ele contando o que acontecera e dizendo que fugiu, pois estava desesperada.
O caso foi formalmente registrado como dano e, agora, fica sob tutela da Polícia Civil (PC), responsável por tomar as medidas cabíveis.
