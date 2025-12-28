Motoristas goianos devem ficar atentos com prazo para registrar o veículo no Detran

Uso de capacete é obrigatório e veículos devem trafegar pela pista de rolamento

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2025

Scooter elétrica perambulando nas ruas. (Foto: Governo de Goiás)

Os proprietários de ciclomotores têm até a próxima quarta-feira (31) para registrar os veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Conforme estipulado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a partir de 1º de janeiro de 2026, veículos desse tipo só poderão circular nas vias se estiverem registrados, licenciados e emplacados no órgão estadual de trânsito.

Os condutores que ainda não realizaram o registro devem comparecer ao Detran e apresentar o código específico de marca, modelo e versão do veículo, nota fiscal e o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT).

Nos casos em que o veículo não possua CAT ou código, será necessária documentação adicional, como o Certificado de Segurança Veicular (CSV) com número de identificação do veículo, laudo de vistoria, declaração de procedência e potência do motor. Além disso, é necessário que o condutor seja habilitado.

O condutor também deve cumprir as exigências legais, possuindo Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC).

Vale salientar que o uso de capacete é obrigatório, e os ciclomotores devem trafegar pela pista de rolamento, sempre à direita, não sendo permitida a circulação em calçadas, ciclovias ou ciclofaixas.

