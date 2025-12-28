Sydney Sweeney enfrentou ano turbulento com polêmicas e fracassos de bilheteria

Propagandas renderam centenas de comentários online e dividiram opiniões

Folhapress - 28 de dezembro de 2025

Sydney Sweeney. (Foto: Reprodução/ Instagram)

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ano de 2025 foi tudo, menos monótono, para Sydney Sweeney. Antes vista pela crítica e pelo mercado como uma estrela em ascensão e uma das atrizes mais promissoras de sua geração, a americana passou os últimos meses no centro de uma sucessão de controvérsias que impactaram sua imagem pública.

Ao longo do ano, Sweeney esteve associada tanto a fracassos de bilheteria quanto a polêmicas envolvendo política e acusações de eugenia e hipersexualização nas redes sociais. Propagandas renderam centenas de comentários online e dividiram opiniões.

Na vida pessoal, a jovem de 28 anos também viveu reviravoltas: mudou de status de relacionamento três vezes e foi alvo de boatos sobre supostas inimizades nos bastidores.

CAMPANHA POLÊMICA COM A AMERICAN EAGLE

Em julho, Sweeney estrelou uma campanha publicitária da American Eagle com o slogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans” (Sydney Sweeney tem ótimos jeans, em português), que se tornou alvo de críticas nas redes sociais. A ação foi acusada de hipersexualizar o corpo feminino e de usar uma mensagem interpretada por muitos como racista ou eugenista ao destacar sua aparência –loira, de olhos azuis– por meio do suposto trocadilho sonoro entre “jeans” e “genes”, palavras pronunciadas da mesma forma em inglês.

A controvérsia ganhou ainda mais repercussão quando Donald Trump elogiou publicamente o anúncio. “Sydney Sweeney, uma republicana registrada, tem o anúncio mais quente que existe. É para a American Eagle, e as calças jeans estão voando das prateleiras. Pegue-os, Sydney!”, escreveu o presidente americano no X. A informação de que Sydney é filiada ao partido veio à tona em meio à polêmica e aumentou ainda mais a repercussão negativa entre os núcleos mais progressistas.

Após dois meses, Sweeney disse à revista GQ que ficou surpresa com a repercussão da campanha e classificou como “surreal” o fato de Trump ter comentado o anúncio. A resposta breve não convenceu parte dos internautas.

No início de dezembro, a atriz voltou ao tema e negou diretamente que a ação publicitária tivesse conotação racista. “Quem me conhece sabe que estou sempre tentando unir as pessoas. Sou contra o ódio e a divisão”, afirmou em entrevista à People.

VENDA DE SABONETE COM ÁGUA DE BANHO

Ainda no início de 2025, a atriz de “Euphoria” se envolveu em outra polêmica no universo das campanhas publicitárias. Sweeney participou de uma parceria com a marca de cuidados pessoais masculinos Dr. Squatch, que incluiu a venda de um sabonete feito com água de seu banho.

A ação contou com vídeos da atriz em uma banheira e trocadilhos de conotação sexual. O caso repercutiu com críticas sobre a hipocrisia da jovem ao lucrar e incentivar hipersexualização das mulheres e do próprio corpo –tema sobre o qual a atriz já havia se manifestado de forma crítica em outras ocasiões.

FRACASSOS DE BILHETERIA

No cinema, 2025 foi especialmente duro. Sydney Sweeney emplacou três lançamentos com desempenho muito abaixo do esperado: “Americana”, “Eden” e “Christy”.

Juntos, os filmes arrecadaram valores considerados decepcionantes diante dos orçamentos e das expectativas do mercado. Parte da crítica passou a relacionar os resultados negativos ao desgaste de sua imagem fora das telas.

A última promessa do ano para Sydney Sweeney é o filme ‘A Empregada’, que chega nos cinemas brasileiros em 1 de janeiro e 19 de dezembro nos EUA. Fotos, vídeo e entrevistas da atriz com a colega de elenco Amanda Seyfried durante a turnê de divulgação do filme estão circulando nas redes sociais de forma positiva entre os fãs que estão ansiosos para ver o longa baseado no best-seller homônimo.

MUDANÇAS NA VIDA AMOROSA

No campo pessoal, 2025 também foi marcado por rupturas. Sydney Sweeney falou pela primeira vez sobre o fim de seu noivado com o empresário Jonathan Davino, com quem se relacionava desde 2018. Em entrevistas, a atriz descreveu o momento como uma fase de redescoberta e reorganização emocional, afirmando estar focada em si e em suas amizades.

Pouco tempo depois, voltou aos noticiários ao ser apontada como novo affair do empresário do entretenimento Scooter Braun, conhecido pela desavença profissional com Taylor Swift . Os dois foram vistos juntos em eventos e encontros sociais, alimentando especulações sobre um relacionamento mais sério.

Embora nenhum dos dois tenha feito declarações detalhadas, ambos foram flagrados se beijando e trocando carícias em público em diferentes ocasiões.