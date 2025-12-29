Cadeiras de plástico encardidas? Veja a técnica para recuperar o brilho

Com produtos simples e uma limpeza correta, é possível eliminar o encardido e deixar as cadeiras de plástico com aparência de novas

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Lu Compartilhando Ideias e Vida na Roça)

Elas estão na cozinha, na varanda, no quintal e até na área de serviço. As cadeiras de plástico conquistaram espaço pela praticidade e pelo preço baixo, mas basta um tempo de uso para que fiquem opacas, amareladas ou com aquele aspecto encardido difícil de ignorar.

Sol, poeira, chuva e restos de comida agem silenciosamente e, quando você percebe, o visual já não é o mesmo. A boa notícia é que não é preciso trocar as cadeiras nem gastar com produtos caros para recuperar o brilho.

A limpeza eficaz começa com itens simples, que quase sempre já estão em casa. Detergente neutro ajuda a remover a sujeira comum sem agredir o material. O bicarbonato de sódio entra como aliado contra manchas mais resistentes, enquanto o vinagre branco é eficiente para eliminar mofo e odores desagradáveis.

Para aplicar tudo isso, bastam esponja macia, pano de microfibra, uma escova de cerdas suaves, água e um pano seco para finalizar.

O ideal é iniciar o processo retirando a sujeira superficial com água corrente, o que evita espalhar resíduos durante a limpeza. Em seguida, uma mistura de água morna com detergente deve ser aplicada com cuidado, usando pano ou esponja, sempre com movimentos suaves.

Se o plástico estiver muito manchado, o bicarbonato pode ser usado diretamente sobre os pontos mais escuros, esfregando delicadamente até notar a diferença.

Já o vinagre branco funciona bem quando há cheiro forte ou sinais de mofo, bastando aplicar, aguardar alguns minutos e enxaguar bem. Depois disso, a secagem com pano limpo ajuda a evitar novas marcas e devolve o aspecto renovado.

Para manter as cadeiras bonitas por mais tempo, pequenos hábitos fazem toda a diferença. Limpezas rápidas ao perceber sujeiras recentes evitam o encardido profundo.

Quando possível, vale proteger as peças do sol intenso, usar capas ou guardá-las em locais cobertos, especialmente em períodos de chuva.

Esses cuidados simples prolongam a vida útil do plástico e mantêm o brilho por muito mais tempo, sem esforço excessivo.

