Líder do Comando Vermelho em Aparecida de Goiânia é preso curtindo praia do Rio de Janeiro

Homem possui ficha criminal extensa com envolvimento em tráfico de drogas e receptação

Gabriella Pinheiro - 29 de dezembro de 2025

Imagem mostra homens sendo presos em praia do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução)

Foragido pela Justiça de Goiás, o traficante Daniel Rodrigues dos Santos apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) em Aparecida de Goiânia foi preso pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo (28).

Também conhecido como “Bozo”, ele possui uma extensa ficha criminal tendo passagens por injúria, resistência, desobediência, receptação, fraude no comércio, violação de domicílio e tráfico de drogas.

Conforme o Metrópoles, ele, inclusive, chegou a ser alvo da Operação Contenção, que aconteceu no Complexo da Penha, em 28 de outubro, mas fugiu.

Durante um período, ele ficou escondido na Rocinha e, posteriormente, passou a se abrigar em comunidades da Zona Sul do Rio de Janeiro.

Além de “Bozo”, a PM também localizou outros dois homens. Os suspeitos foram levados para a 11ª Delegacia de Polícia, na Rocinha.

A operação também contou com o apoio dos policiais do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM), do Leblon.

