6 métodos para branquear roupas na máquina de lavar e deixá-las como novas

Truques simples ajudam a tirar o amarelado e encardido sem estragar o tecido — desde que usados do jeito certo

Ruan Monyel - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Roupas brancas são clássicas, combinam com tudo e passam sensação de limpeza, mas também são as primeiras a denunciar o tempo: amarelado, encardido e manchas que parecem não sair nem com sabão.

A boa notícia é que dá para branquear as roupas na máquina de lavar com alguns métodos simples, baratos e bastante usados por quem entende de rotina doméstica — sem precisar recorrer sempre a produtos agressivos.

A seguir, confira métodos eficientes para devolver o branco às peças, com dicas de uso e cuidados para evitar desgaste.

1) Bicarbonato de sódio junto do sabão

O bicarbonato é um dos aliados mais conhecidos para realçar o branco. Ele ajuda a neutralizar odores e potencializa a ação do sabão.

Para usar, coloque 1 a 2 colheres (sopa) de bicarbonato diretamente no tambor ou no compartimento do sabão, junto com a lavagem normal. É uma opção boa para manutenção frequente, especialmente em camisetas e roupas de cama.

2) Percarbonato de sódio (o “tira encardido” moderno)

O percarbonato é um dos métodos mais eficientes para branquear, porque libera oxigênio ativo em contato com água, ajudando a remover encardido e manchas sem o cheiro forte da água sanitária.

Na máquina, use 1 a 2 colheres (sopa) no tambor e prefira ciclos com água morna ou quente (quando o tecido permitir), já que o produto funciona melhor em temperaturas mais altas.

3) Vinagre branco no enxágue

O vinagre branco ajuda a remover resíduos de sabão que deixam a roupa opaca e também pode melhorar o aspecto do branco.

Coloque meia xícara (chá) no compartimento do amaciante para sair no enxágue. Além de ajudar na maciez, ele reduz mau cheiro e pode evitar que as peças fiquem “acinzentadas” com o tempo.

4) Água oxigenada volume 10 (com cuidado)

A água oxigenada volume 10 pode ajudar a clarear peças, principalmente quando o problema é amarelado. Para usar na máquina, coloque 100 ml no compartimento do sabão ou direto no tambor.

É importante evitar misturar com produtos clorados e sempre testar em uma peça menos delicada antes, especialmente em tecidos finos.

5) Sabão específico para roupas brancas

Pode parecer básico, mas faz diferença: sabões próprios para roupas brancas costumam ter agentes branqueadores ópticos que “realçam” o branco.

Para melhores resultados, use a dosagem correta (excesso pode manchar ou endurecer o tecido) e combine com um reforço leve, como bicarbonato ou percarbonato.

6) De molho na própria máquina (pré-lavagem)

Se a máquina tiver função de molho ou pré-lavagem, aproveite. Roupas muito encardidas melhoram bastante quando ficam um tempo em contato com o produto antes de iniciar a agitação.

Uma boa combinação é água + sabão + percarbonato, deixando agir por 30 a 60 minutos antes do ciclo principal.

