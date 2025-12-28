O erro que muita gente comete ao usar água sanitária na limpeza da casa

Produto é eficiente contra germes, mas o uso incorreto pode reduzir o efeito, causar manchas e até oferecer riscos à saúde

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

Açúcar e água sanitária. (Foto: Reprodução/Captura via Youtube)

A água sanitária é um dos produtos mais usados na limpeza doméstica. No entanto, muita gente comete um erro comum ao utilizá-la, sem perceber que isso pode anular a eficácia do produto e trazer problemas.

O principal erro é misturar água sanitária com outros produtos de limpeza, especialmente detergente, desinfetante, sabão em pó ou, pior ainda, vinagre e amônia. Essa combinação não potencializa a limpeza e pode ser perigosa.

Segundo especialistas em limpeza e saúde, misturar água sanitária com vinagre ou produtos à base de ácido libera gás cloro, uma substância tóxica que pode causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias. Em ambientes fechados, o risco é ainda maior.

Outro equívoco frequente é usar água sanitária em superfícies inadequadas. O produto pode manchar pisos, corroer metais, danificar tecidos e ressecar rejuntes quando usado de forma repetida ou concentrada.

Além disso, muitas pessoas aplicam o produto e removem imediatamente. No entanto, para ter ação desinfetante, a água sanitária precisa de tempo de contato, geralmente entre 5 e 10 minutos, dependendo da superfície.

O uso excessivo também é um problema. Aplicar grandes quantidades não melhora o resultado e pode deixar resíduos, cheiro forte e até causar reações alérgicas, principalmente em crianças e animais.

Especialistas recomendam sempre diluir corretamente a água sanitária, conforme indicado no rótulo, e utilizá-la sozinha, sem misturas. Ventilar bem o ambiente durante a limpeza também é essencial.

Por fim, é importante lembrar que água sanitária não deve ser usada em todas as limpezas. Para o dia a dia, detergente neutro ou produtos multiuso costumam ser suficientes e mais seguros.

Assim, evitar misturas e respeitar o modo correto de uso faz toda a diferença para garantir limpeza eficiente, segurança e preservação dos materiais da casa.

