Do branco ao vermelho: entenda o significado das cores no Ano-Novo

Tradição popular no Brasil, usar uma cor específica na virada do ano simboliza desejos para o ciclo que começa

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

A escolha da roupa para a virada do ano vai muito além do estilo. No Brasil, é comum que as pessoas apostem em cores específicas no Réveillon como forma de atrair boas energias, fazer pedidos e começar o ano com o “pé direito”.

Essa tradição mistura influências culturais e crenças populares que associam as cores a sentimentos e intenções — como paz, prosperidade, amor, saúde e proteção.

A seguir, entenda o significado das cores no Ano-Novo, do branco ao vermelho, e descubra qual combina mais com o que você deseja para o próximo ano.

Por que usamos cores no Ano-Novo?

A tradição das cores no Réveillon é uma forma simbólica de expressar desejos para o novo ciclo. Muitas pessoas acreditam que a tonalidade escolhida ajuda a “direcionar” o ano para aquilo que se busca, seja no amor, nas finanças, na saúde ou na vida pessoal.

Mesmo quem não acredita costuma seguir o costume como um ritual divertido e positivo, já que o fim do ano é um período marcado por renovação, esperança e metas.

Significado das cores no Ano-Novo: o que cada uma representa

Branco: paz e recomeço

O branco é a cor mais tradicional do Réveillon no Brasil. Ele simboliza paz, harmonia e purificação, além de representar um “novo começo”.

É uma escolha comum para quem deseja um ano mais leve, com equilíbrio emocional e tranquilidade.

Vermelho: paixão e energia

O vermelho é ligado ao amor, à coragem e à intensidade. Quem escolhe essa cor costuma desejar um ano com mais paixão, movimento e força para realizar mudanças.

Também é associado à vitalidade e ao poder de decisão.

Amarelo: dinheiro e prosperidade

O amarelo é considerado o tom da prosperidade, ligado à riqueza, abundância e sucesso financeiro. É uma das cores mais usadas por quem quer atrair oportunidades e crescimento profissional.

Também está relacionado à alegria e criatividade.

Verde: saúde e esperança

O verde simboliza saúde, renovação e equilíbrio. É uma boa escolha para quem deseja bem-estar físico e mental, além de representar esperança e conexão com a natureza.

Azul: calma e segurança

O azul costuma ser associado à serenidade, proteção e estabilidade. Quem opta por essa cor busca um ano com mais paz interior, confiança e clareza emocional.

Também pode simbolizar espiritualidade e fé, dependendo da interpretação.

Rosa: amor e harmonia nos relacionamentos

O rosa é ligado ao romantismo, afeto e leveza. É uma cor escolhida por quem deseja fortalecer vínculos, ter mais harmonia na vida amorosa e viver relações mais doces e equilibradas.

Laranja: criatividade e disposição

O laranja representa entusiasmo, energia e expansão. É muito ligado à criatividade, autoconfiança e coragem para começar projetos novos.

Também é uma cor comum para quem deseja mais vida social e motivação.

Roxo (ou lilás): espiritualidade e transformação

Tons de roxo e lilás simbolizam intuição, proteção espiritual e mudança. São escolhas de quem quer um ano de autoconhecimento, amadurecimento e transformação interna.

Preto: elegância e independência

Apesar de ser controverso para alguns, o preto não significa “má sorte” necessariamente. Muitas interpretações associam a cor à elegância, força e autonomia.

Para quem quer um ano de firmeza, postura e segurança, pode ser uma opção.

Dourado e prateado: sucesso e brilho pessoal

Essas cores são ligadas a sucesso, conquistas e destaque.

Dourado costuma estar relacionado à riqueza e reconhecimento, enquanto prateado remete a inovação e modernidade.

