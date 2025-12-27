Não é Búzios, nem Balneário: a cidade brasileira tranquila onde muitos turistas vão passar o Réveillon

Destino combina praias urbanas, programação pública de Ano-Novo e ritmo mais calmo, atraindo quem quer fugir das grandes multidões

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Agência Brasil)

Quando o assunto é Réveillon no Brasil, nomes como Búzios, no Rio de Janeiro, e Balneário Camboriú, em Santa Catarina, costumam liderar as buscas.

No entanto, longe dos destinos mais badalados, uma cidade vem ganhando espaço entre turistas que preferem virar o ano com tranquilidade, boa estrutura e paisagens naturais: João Pessoa, na Paraíba.

A capital paraibana tem aparecido com frequência entre os destinos mais procurados para o fim de ano, especialmente por famílias, casais e viajantes que desejam celebrar a virada sem enfrentar aglomerações extremas. O diferencial está no equilíbrio entre evento organizado, praias amplas e rotina urbana menos intensa.

O Réveillon de João Pessoa costuma acontecer entre as praias de Cabo Branco e Tambaú, com shows gratuitos e queima de fogos. A programação é aberta ao público e reúne moradores e visitantes em um ambiente considerado mais espaçoso e distribuído ao longo da orla, o que ajuda a diluir o fluxo de pessoas.

Outro fator que atrai turistas é o próprio perfil da cidade. João Pessoa é conhecida por ser uma das capitais mais tranquilas do Nordeste, com boa mobilidade, custo de vida mais acessível em comparação a outros destinos litorâneos famosos e praias urbanas preservadas, que permitem aproveitar a virada e os primeiros dias do ano com mais conforto.

Além disso, a cidade oferece opções para quem prefere um Réveillon mais reservado, como restaurantes à beira-mar, hotéis com ceias especiais e praias menos movimentadas, a poucos minutos do centro turístico.

Enquanto destinos tradicionais concentram centenas de milhares ou até milhões de pessoas em um único ponto, João Pessoa se consolida como alternativa para quem busca celebração sem tumulto, mantendo o clima de festa, mas com mais espaço, organização e contato com a natureza.

Assim, sem o excesso de badalação de Búzios ou o ritmo intenso de Balneário Camboriú, a capital paraibana se firma como um dos destinos brasileiros mais procurados para começar o ano de forma leve, tranquila e à beira-mar.

