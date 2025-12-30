Escola em Goiás encontra cápsula do tempo de 70 anos no último dia de aulas, às vésperas da mudança

Objeto é datado de 1954 e foi localizado no pátio da instituição de ensino

Gabriella Pinheiro - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Por mais de sete décadas, uma cápsula do tempo permaneceu enterrada sob as dependências do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Pedro Vieira Januário, em Bela Vista de Goiás.

A descoberta ocorreu às vésperas de mudança, no último dia de atividades na unidade, pouco antes da instituição ser transferida para uma nova instalação.

Em publicação nas redes sociais, a escola informou que o objeto é datado de 1954 e foi localizado no pátio do colégio.

Entre os itens encontrados está a chamada “pedra fundamental da construção”, que consiste em um bloco de concreto colocado durante a edificação do prédio original.

Também foram localizados documentos e escritos antigos. Os objetos serão analisados para identificação do conteúdo e do contexto histórico.

À Folha Metropolitana, a direção da escola afirmou que a revelação despertou curiosidade entre alunos, professores e ex-integrantes da comunidade escolar.

Além disso, segundo o veículo, a previsão é que o material ajude a contar parte da história da instituição de ensino e do município, com nomes e informações da época em que foi enterrado.

