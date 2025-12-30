Escola em Goiás encontra cápsula do tempo de 70 anos no último dia de aulas, às vésperas da mudança
Objeto é datado de 1954 e foi localizado no pátio da instituição de ensino
Por mais de sete décadas, uma cápsula do tempo permaneceu enterrada sob as dependências do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Pedro Vieira Januário, em Bela Vista de Goiás.
A descoberta ocorreu às vésperas de mudança, no último dia de atividades na unidade, pouco antes da instituição ser transferida para uma nova instalação.
Em publicação nas redes sociais, a escola informou que o objeto é datado de 1954 e foi localizado no pátio do colégio.
Entre os itens encontrados está a chamada “pedra fundamental da construção”, que consiste em um bloco de concreto colocado durante a edificação do prédio original.
Também foram localizados documentos e escritos antigos. Os objetos serão analisados para identificação do conteúdo e do contexto histórico.
À Folha Metropolitana, a direção da escola afirmou que a revelação despertou curiosidade entre alunos, professores e ex-integrantes da comunidade escolar.
Além disso, segundo o veículo, a previsão é que o material ajude a contar parte da história da instituição de ensino e do município, com nomes e informações da época em que foi enterrado.
