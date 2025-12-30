Governo desmente notícia falsa sobre taxação de transações financeiras

Movimentações de mais de R$ 5 mil não serão tributadas

Da Agência Brasil - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma notícia falsa que vem circulando na internet e até em rádios e emissoras de televisão foi novamente desmentida, nesta segunda-feira (29), pelo Ministério da Fazenda.

Segundo o governo federal, transações financeiras de mais de R$ 5 mil não serão taxadas. As fake news afirmavam que haveria uma multa de 150% para quem não pagasse um falso tributo sobre essas transferências.

O governo esclarece que a própria Constituição Federal proíbe tributação sobre movimentações financeiras.

É completamente falso que existiria uma tributação de 27,5% em transações como o PIX. O ministério reforça que é mentira que exista uma multa de 150% por falta de declaração de transações acima de R$ 5 mil. A Fazenda reafirma que não existe tributação por movimentação financeira.

Isenção de IR até R$ 5 mil

A Receita Federal esclarece ainda que disseminar mentiras, fake news e pânico financeiro interessa apenas a criminosos.

A Receita aponta que a única verdade que as mensagens falsas não querem contar é que, a partir de janeiro, quem ganha até R$ 5 mil estará totalmente isento de Imposto de Renda e quem ganha até R$ 7.350 terá um desconto na cobrança desse tributo.