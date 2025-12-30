Investimentos bilionários e parceria com a China impulsionam Águas Lindas de Goiás

Novo aeroporto e polo industrial são apenas algumas das ações que buscam valorizar a cidade

Natália Sezil - 30 de dezembro de 2025

Vista aérea de Águas Lindas de Goiás. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Águas Lindas de Goiás)

Anúncios de investimentos diversos, que vão desde infraestrutura urbana até a expansão para um mercado ainda não explorado, têm alavancado o mercado imobiliário de uma cidade goiana e causado resultados que já podem ser vistos pelos moradores.

Águas Lindas de Goiás fica no Entorno do Distrito Federal (DF) e não aparece nas 10 primeiras economias do estado. Na verdade, ocupa a 17ª posição no ranking que avalia o PIB de cada município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar disso, parece estar se fortalecendo cada vez mais. As ações se dividem em três: o Polo Industrial Sol Nascente, o aeroporto regional, e estudos de mobilidade que avaliam a ligação da cidade a Ceilândia, já no DF.

Os investimentos são fruto da conexão com os chineses. No já mencionado polo industrial, por exemplo, a ideia é que funcione o Itec – Canal Expresso Brasil-China, um centro de capacitação, inovação e comércio internacional onde empresas do país asiático poderão se instalar.

Os resultados já são sentidos. Segundo corretoras de imóveis consultadas pelo Correio Braziliense, imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida que estavam na faixa de R$ 150 mil a R$ 155 mil, hoje, custam de R$ 165 mil a R$ 180 mil.

A expectativa é de que isso seja acompanhado de planejamento urbano. Moradores esperam, por exemplo, pelas consequentes melhorias no saneamento básico, para que se evite problemas como alagamentos.

Investimentos altos

O valor injetado na cidade pode chegar aos R$ 2 bilhões, de acordo com a Companhia de Desenvolvimento de Águas Lindas de Goiás (Codeal), que conduz os projetos em andamento junto à prefeitura e órgãos estaduais e federais. Essa quantia viria unicamente dos grupos empresariais chineses.

Além do Itec, está previsto o primeiro Terminal de Integração do município. A ideia é reduzir o tempo de deslocamento até Brasília e também diminuir o valor da passagem.

Ainda na área de mobilidade, estuda-se a implementação de um BRT ou de um trem entre Águas Lindas e Ceilândia. Isso estaria contemplado no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), cujos recursos federais são estimados em R$ 800 milhões.

A expectativa é de que essa tecnologia seja prevista até março de 2026, com início do processo licitatório pouco depois. O prazo de obras pode chegar a 24 meses.

Quanto ao aeroporto, o projeto já vem sendo colocado em prática desde 2024. Atualmente, são 1.800 metros de pista em terraplanagem. O novo aeroclube, localizado próximo às BRs 060, 070 e 080, deve se chamar Chiola Fly Club.

A promessa, novamente, é impulsionar o município no cenário nacional e fomentar relações internacionais. O diferencial do empreendimento seria a possibilidade de operar no período noturno. O investimento inicial foi de R$ 35 milhões, e a expectativa é de que os voos sejam testados em 2026.

