Preso suspeito de assassinar mulher em posto da Avenida São Francisco

Câmeras de segurança registraram, à época, toda a ação, que durou menos de um minuto

Natália Sezil - 31 de março de 2026

Suspeito foi preso quase três anos após crime em posto de combustíveis no Jundiaí. (Foto: Divulgação/PC)

O suspeito de ter assassinado uma mulher em um posto de combustíveis na Avenida São Francisco, no Jundiaí, em Anápolis, foi preso no último sábado (28), quase três anos após o crime.

O homicídio ocorreu no dia 21 de setembro de 2023. O inquérito policial foi concluído poucos meses depois, quando o homem foi indiciado. Ele estava foragido desde então.

O suspeito foi localizado por equipes do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) na cidade de Goiânia. Ele foi levado à unidade prisional e permanece à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil (PC), o crime teria sido motivado por desentendimentos de natureza financeira entre suspeito e vítima, relacionados à cobrança de valores anteriormente emprestados.

Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, estava sentada em uma mesa do lado de fora da loja de conveniências quando foi alvo de disparos de arma de fogo.

O suspeito fugiu em uma caminhonete logo após o ataque, seguindo no sentido Praça Dom Emanuel.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Conforme as imagens, que repercutiram à época, todo o ocorrido levou menos de um minuto.

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