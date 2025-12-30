Mãe de Virginia Fonseca anuncia término do namoro com sanfoneiro
Em postagem nos Stories, ela disse que o rompimento aconteceu em comum acordo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mãe de Virginia Fonseca, a empresária Margareth Serrão, 58, usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o sanfoneiro Danilo Nascimento, 38.
Dias antes, o casal passou o Natal ao lado de Virginia e Vinicius Junior. Em postagem nos Stories, ela disse que o rompimento aconteceu em comum acordo.
“Vivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de gratidão por tudo o que compartilhamos. Agora, entendemos que é o momento de seguir caminhos diferentes, desejando sempre o melhor um ao outro”, escreveu.
Ambos ficaram juntos por 11 meses. “Encerrar um relacionamento nunca é fácil. Obrigada, Danilo, família e amigos, por tudo. Que Deus abençoe”, completou.
O rompimento acontece no dia seguinte ao ex-genro dela, o cantor Zé Felipe, também anunciar o fim do namoro com Ana Castela.
Em meio a isso tudo, Virginia e Vini seguem firmes. O jogador já voltou para a Espanha após passar alguns dias na Bahia com a amada.