Não é 19 °C, nem 20 °C: veja a temperatura ideal do ar-condicionado, segundo técnicos

Existe uma faixa que garante equilíbrio entre conforto térmico, saúde e eficiência energético

Pedro Ribeiro - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O ar-condicionado faz parte da rotina de milhões de brasileiros, especialmente nos dias mais quentes.

Ainda assim, muita gente segue acreditando que quanto mais baixa a temperatura, melhor será o conforto.

No entanto, técnicos e órgãos de saúde indicam que essa ideia está longe de ser a mais correta.

Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado

Segundo orientações técnicas e recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o ar-condicionado deve operar, na maioria dos ambientes fechados, entre 23 °C e 26 °C.

Essa faixa garante equilíbrio entre conforto térmico, saúde e eficiência energética.

Além disso, manter o equipamento dentro desse intervalo evita sobrecarga no sistema e proporciona um ambiente mais agradável ao longo do dia, sem aquele frio excessivo que incomoda muita gente.

Por que temperaturas muito baixas fazem mal

Quando o ar-condicionado fica ajustado abaixo do recomendado, o corpo sente os efeitos rapidamente.

Entre os problemas mais comuns estão o ressecamento das vias respiratórias, dores de cabeça, irritação nos olhos e até episódios de choque térmico ao sair para ambientes externos.

Além disso, o frio exagerado força o equipamento a trabalhar mais tempo no limite, o que aumenta o consumo de energia elétrica e encurta a vida útil do aparelho.

Economia e eficiência caminham juntas

Outro ponto importante é o impacto na conta de luz.

Ajustar o ar-condicionado para temperaturas muito baixas faz o compressor funcionar sem pausas, elevando o gasto mensal.

Por outro lado, manter o aparelho entre 23 °C e 26 °C reduz o esforço do sistema e garante maior eficiência.

Ou seja, a escolha certa da temperatura reflete diretamente no bolso e no desempenho do equipamento.

O que é a tecnologia Inverter e por que ela ajuda

A tecnologia Inverter surgiu justamente para resolver o problema dos picos de funcionamento.

Diferente dos modelos tradicionais, o ar-condicionado com Inverter ajusta a velocidade do compressor de forma contínua, mantendo a temperatura estável.

Na prática, isso significa menos liga e desliga, menor consumo de energia e um ambiente mais confortável.

Além disso, o funcionamento mais suave reduz ruídos e aumenta a durabilidade do aparelho.

Instalação e uso correto fazem diferença

Não basta apenas escolher um bom ar-condicionado.

A instalação adequada, o dimensionamento correto do ambiente e a orientação de uso são fundamentais para alcançar conforto térmico real.

Por isso, o ideal é fechar portas e janelas, limpar filtros regularmente e ajustar o termostato dentro da faixa recomendada.

No fim das contas, climatizar bem não é sinônimo de exagerar no frio.

