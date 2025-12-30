Simpatias de Ano Novo: 10 rituais populares para atrair dinheiro, amor e sorte em 2026

De pular ondas e comer uvas a usar cores específicas, tradições de Réveillon seguem fortes no Brasil e prometem abrir caminhos para o novo ciclo

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A chegada do Ano-Novo é um dos momentos mais simbólicos do calendário. Para muita gente, é hora de agradecer, fazer pedidos e renovar a esperança. Por isso, as simpatias de Réveillon continuam fortes no Brasil, passando de geração em geração com rituais simples que prometem atrair prosperidade, amor, saúde e proteção.

Mesmo sem garantias, essas práticas funcionam como um “marco” emocional e ajudam a começar o ano com intenção e positividade. A seguir, veja simpatias divididas por objetivo — e escolha as que combinam com você.

Simpatias para atrair dinheiro e prosperidade

Uma das mais famosas é a da lentilha, símbolo de fartura. A tradição diz que comer uma colherada logo após a meia-noite ajuda a trazer dinheiro e abundância ao longo do ano. Muita gente inclui o prato no jantar e reforça o ritual com uma colher extra na virada, fazendo um pedido mental.

Outra simpatia popular para prosperidade é guardar sementes de romã na carteira. O costume é comer a fruta, separar algumas sementes e guardá-las junto ao dinheiro ou documentos, como símbolo de ganhos e estabilidade financeira. Há quem também coloque uma nota de dinheiro no sapato durante a virada, acreditando que o gesto “puxa” prosperidade para o novo ciclo.

Simpatias para o amor e relacionamentos

Para quem deseja viver um novo amor ou fortalecer um relacionamento, a escolha de cores é uma das tradições mais usadas. A crença é que o rosa atrai amor, enquanto o vermelho fortalece a paixão. Muitas pessoas apostam nesses tons na roupa íntima ou em detalhes do look.

Outra simpatia ligada ao amor é tomar um banho simbólico antes da virada, com ervas leves e cheirosas, como alecrim e pétalas de rosa. O objetivo é renovar energias, trazer autoestima e abrir caminhos emocionais. É importante ter cuidado com alergias e evitar misturas fortes — a intenção pode ser simples e ainda assim poderosa.

Simpatias para sorte e bons caminhos

Entre as mais tradicionais está pular sete ondas, especialmente para quem passa o Réveillon na praia. Cada onda representa um pedido e o número sete é associado à proteção e espiritualidade. Quem não está no litoral pode adaptar e pular sete vezes no chão com cuidado, mentalizando desejos.

Outra simpatia muito comum é a das 12 uvas, em que a pessoa come uma uva para cada mês do ano, fazendo um pedido específico para cada período. Algumas pessoas guardam as sementes ou cascas como símbolo de continuidade e sorte, reforçando o ritual ao longo do ano.

Simpatias para paz, proteção e energia positiva

A simpatia da roupa branca segue como uma das mais populares. A cor representa paz e harmonia, e muita gente acredita que usar branco na virada ajuda a começar o ano mais leve e protegido. Também é comum complementar com azul para tranquilidade e dourado para sucesso.

Outra prática simples é acender velas, principalmente a vela branca para paz e proteção. Algumas pessoas acendem vela amarela para prosperidade e rosa para amor, sempre com atenção redobrada à segurança. O ritual costuma vir acompanhado de oração, silêncio ou um momento de gratidão.

Simpatias para recomeçar e “abrir caminhos”

Uma tradição bastante repetida é entrar em casa com o pé direito após a virada. O gesto simbólico representa começar o ano do lado certo, com decisões positivas e bons caminhos.

Outra simpatia que ganhou força nos últimos anos é fazer uma lista do que você quer deixar para trás e outra com o que deseja construir. A lista do passado pode ser rasgada e descartada, simbolizando encerramento. Já a lista do futuro pode ser guardada para ser relida durante o ano, funcionando como uma forma de foco e compromisso com suas metas.

Independentemente de qual simpatia você escolher, o mais importante é que ela faça sentido para você e ajude a entrar no novo ano com esperança. Afinal, a virada é também um recomeço interno — e toda intenção positiva pode virar combustível para um ciclo melhor.

