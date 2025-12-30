Vai chover no Ano Novo? Veja o que diz a previsão do tempo para Goiás no Réveillon

Cihmego detalhou o que pode ocorrer nas principais cidades goianas, incluindo as turísticas

Paulo Roberto Belém - 30 de dezembro de 2025

Nuvens carregadas em Anápolis (Foto: Paulo Roberto Belém / Portal 6)

Enfim, estamos a poucas horas do esperado 31 de dezembro. Último dia do ano marcado pelas celebrações do Réveillon e com muita gente ficando acordada, pelo menos, até a 00h do dia 1º de janeiro, para dar e receber aquele “Feliz Ano Novo”.

Nesse sentido, a meteorologia conta muito, tendo em vista a preocupação de muitas pessoas com a possibilidade de chuvas no momento da virada.

Segundo informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), a combinação de calor e umidade, somada ao avanço gradativo de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil, deve influenciar as condições de tempo no estado.

Assim, será favorecida a ocorrência de pancadas de chuva. O risco de tempestades também se torna elevado, com potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e eventualmente ocorrência de granizo.

Onde ocorrer o fenômeno, na média, o índice pluviométrico deve variar entre 20 e 30 mm/hora ou 50mm/dia, com as rajadas de ventos alcançando mais de 50 km/h. Com isso, fica o alerta para os cuidados necessários em condições assim.

Priorizando duas cidades turísticas de Goiás com grande concentração de pessoas na data, Pirenópolis está com previsão de 08 mm de chuva, fazendo calor de 33° C de máxima. Caldas Novas, um pouco mais, com 10 mm e termômetro chegando a 32° C.

Em Goiânia e nas cidades que integram a região Metropolitana, deve chover 08 mm, com calor de 34° C. O cenário é de sol e possibilidade de pancadas isoladas em horários que variam ao longo do dia.

Anápolis tem os mesmos 08 mm de pluviometria e tempo mais ameno, com máxima de 31° C. Rio Verde, no Sudoeste, pode cair até 10 mm de água do céu, com os termômetros podendo atingir 32° C.

Em resumo, não é que o 31 de dezembro vai chover o dia inteiro, mas ao longo dos períodos, entre manhã, tarde e noite, não podendo prever com exatidão em que momento irão cair as chuvas. Assim, é importante que os moradores estejam preparados.

