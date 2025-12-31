5 carros usados que custam menos que um zero km e ainda entregam ótimo desempenho

Seminovos bem avaliados no mercado brasileiro oferecem motor mais forte, conforto e equipamentos que muitos carros novos de entrada não entregam

Pedro Ribeiro - 31 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Com os preços dos carros zero km em patamares cada vez mais altos, muitos consumidores passaram a olhar com mais atenção para o mercado de usados.

Em vários casos, é possível pagar menos e levar para casa um veículo com melhor desempenho, mais conforto e lista de equipamentos superior à de modelos novos básicos.

A seguir, veja cinco carros usados que costumam custar menos do que um zero km de entrada e ainda se destacam no dia a dia.

Toyota Corolla XEi 2.0 (2017/2018)

Preço médio: entre R$ 95 mil e R$ 110 mil

O sedã médio aparece no mercado de usados por valores próximos aos de carros novos compactos. Entrega motor 2.0, conforto elevado, estabilidade em estrada e reputação de confiabilidade, além de seis airbags e bom nível de acabamento.

Volkswagen Jetta 1.4 TSI (2018/2019)

Preço médio: entre R$ 80 mil e R$ 105 mil

Com motor turbo de cerca de 150 cv, o Jetta oferece desempenho superior ao de muitos zero km da mesma faixa. Também se destaca pela dirigibilidade e pela sensação de carro mais robusto ao volante.

Chevrolet Cruze LTZ 1.4 Turbo (2017)

Preço médio: entre R$ 70 mil e R$ 85 mil

O Cruze usado entrega bom torque, conforto e itens de série que dificilmente aparecem em carros novos de entrada, como multimídia mais completa e melhor isolamento acústico.

Hyundai HB20 (versões mais completas 2019)

Preço médio: entre R$ 60 mil e R$ 75 mil

Um dos hatches mais procurados do país, o HB20 usado costuma oferecer mais equipamentos e melhor acabamento do que muitos zero km da mesma faixa, além de boa dirigibilidade no uso urbano.

Peugeot 208 (2018/2019)

Preço médio: entre R$ 55 mil e R$ 70 mil

O modelo chama atenção pelo equilíbrio entre desempenho e consumo, além do design e do interior bem acabado. Em versões usadas mais completas, entrega itens que muitos carros novos básicos não têm.

Além do preço de compra menor, os usados apresentam outros benefícios importantes. O custo com IPVA e seguro tende a ser mais baixo, a depreciação já ocorreu nos primeiros anos e, em muitos casos, o motorista leva um carro com motor mais potente e melhor nível de conforto.

Especialistas recomendam apenas atenção na hora da compra. Verificar histórico de manutenção, quilometragem real e estado geral do veículo é essencial para garantir um bom negócio.

No cenário atual, escolher um usado bem conservado pode significar mais desempenho e conforto por menos dinheiro, sem a necessidade de partir para um zero km básico.

