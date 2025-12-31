Nascimento raro de trigêmeos, com dois bebês empelicados, emociona equipe médica em Anápolis na véspera do Ano-Novo

Parto foi registrado pela fotógrafa Carol Teles, doula especializada em registros do tipo

Dois dos trigêmeos vieram ao mundo empelicados. (Foto: Placenta ainda com os cordões umbilicais ligados. (Foto: @carol_telesphotos) )
Dois dos trigêmeos vieram ao mundo empelicados. (Foto: @carol_telesphotos) )

Se 2025 fosse um jogo de futebol, os trigêmeos Pedro Gabriel, José Rafael e João Miguel escolheram nascer aos 45″ do segundo tempo. O parto, realizado na manhã desta quarta-feira (31), no Ânima Centro Hospitalar, emocionou toda a equipe médica.

A chamada gestação trigemelar ou gravidez trigemelar, quando ocorre de forma espontânea, é considerado um evento extremamente raro, observado em 1 a cada 7 mil nascimentos, com estimativas que chegam a apontar 1 a cada 10 mil.

Como se não bastasse a sorte, em mais uma coincidência do destino, dois dos nenéns vieram juntos ao mundo empelicados, outro fenômeno raro em que os bebês nascem ainda envoltos pela bolsa amniótica intacta.

O parto foi filmado e fotografado por Carol Teles, profissional anapolina especializada em registros do tipo. Em uma das imagens, é inclusive possível ver a placenta ainda com os três cordões umbilicais ligados a ela.

“Com gratidão, fui escolhida pela Karla e Walter, para realizar esses registros. Desde o início, eu tinha certeza de que seria um momento especial. O nascimento ocorreu de forma tranquila, com os bebês saudáveis, graças a Deus. Encerramos o ano de 2025 com a marca de 218 nascimentos, finalizando com chave de ouro com a chegada dos trigêmeos”, disse a fotógrafa à reportagem.

Em entrevista ao Portal 6, a pediatra Gabriela Ramos Lopes, que integrou a equipe multiprofissional que acompanhou nascimento dos trigêmeos, disse se sentir honrada em participar de um momento tão especial.

“Foi uma cesárea programada de 29 semanas mais seis dias, a equipe estava toda programada e por ser uma gestação de alto risco, toda a equipe estava preparada. Alguns precisaram de ajuda para respirar, mas todos estão estáveis na UTI. Foi um privilégio fechar o ano desse jeito”, contou.

Ela também agradeceu a toda equipe de pediatras, anestesia, instrumentadores, enfermeiros e técnicos de enfermagem que se esforçaram ao longo da operação, conduzida pelo obstetra Ricardo Resende.

 

 

