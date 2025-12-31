Números que nunca saíram na Mega da Virada: veja quais dezenas jamais foram sorteadas até hoje

Desde a criação do concurso especial, em 2009, alguns números seguem “encalhados” e nunca apareceram entre as seis dezenas premiadas.

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Desde a primeira edição da Mega da Virada, em 2009, dezenas de números já se repetiram ao longo dos sorteios realizados sempre no dia 31 de dezembro. No entanto, um grupo específico de dezenas nunca foi sorteado no concurso mais aguardado das Loterias Caixa.

Ao analisar todos os resultados oficiais da Mega da Virada, é possível identificar quais números, entre 1 e 60, jamais apareceram entre as seis dezenas premiadas ao longo das edições realizadas até hoje.

Confira os números que nunca saíram na Mega da Virada:

7

8

9

13

26

28

39

44

54

60

Mesmo após mais de 15 edições do concurso especial, essas dezenas seguem sem nunca terem sido sorteadas, o que desperta curiosidade entre apostadores que gostam de analisar estatísticas antes de montar seus jogos.

Por outro lado, alguns números já apareceram diversas vezes ao longo da história da Mega da Virada, como o 10, que lidera a lista de repetições, além do 5, 33 e 36, que também figuram entre os mais frequentes.

A Caixa Econômica Federal reforça que os sorteios são totalmente aleatórios e que não existe qualquer vantagem matemática em escolher números que nunca saíram ou que já foram sorteados várias vezes. Cada concurso é independente, e todas as dezenas têm a mesma chance de serem sorteadas.

A edição de 2025 da Mega da Virada promete o maior prêmio da história das loterias brasileiras, com estimativa de pagamento em torno de R$ 1 bilhão, aumentando ainda mais a expectativa dos apostadores.