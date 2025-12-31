Sorteio da Mega da Virada desta quinta-feira (31): confira o resultado

Concurso especial da Caixa Econômica Federal é realizado na noite desta quinta-feira e divulga as dezenas após a extração oficial

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quinta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada, concurso que encerra o calendário anual das loterias e concentra a maior expectativa entre os apostadores em todo o país. A extração das seis dezenas ocorre a partir das 20h, em São Paulo.

O sorteio é acompanhado ao vivo exclusivamente pela internet, por meio do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e das redes sociais das Loterias Caixa. Após a conclusão da extração, o resultado oficial é divulgado nos canais institucionais da instituição.

Resultado da Mega da Virada:

Aguardando sorteio pela Caixa

As apostas puderam ser feitas até as 20h desta quinta-feira, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelas plataformas digitais da Caixa, incluindo o portal Loterias Caixa, o aplicativo oficial e o Internet Banking, no caso de clientes do banco.

A Mega da Virada não acumula. Caso não haja acertadores das seis dezenas, o valor total do prêmio é automaticamente redistribuído entre os ganhadores das faixas seguintes, como quina e quadra.

Após a divulgação do resultado, a Caixa Econômica Federal informa o rateio completo do concurso, com a quantidade de apostas premiadas em cada faixa e os valores pagos aos ganhadores.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores menores podem ser pagos diretamente nas casas lotéricas. Quantias superiores devem ser retiradas em agência bancária, mediante apresentação do comprovante da aposta, documento oficial com foto e CPF.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme determina a legislação.