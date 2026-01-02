Empresária anapolina relata momentos de terror durante show de Alok em cruzeiro

Chamado de "Réveillon em Alto-Mar", o passeio partiu do Porto de Santos, em São Paulo, e tinha como ponto alto o show

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2026

Imagens mostraram o show sendo interrompido e passageiros sendo escoltados pelo convés. (Foto: @Dayannetelesadvocacia)

O que era para ser apenas um cruzeiro de virada, embalado pelo internacionalmente famoso DJ Alok, acabou tomando contornos dramáticos após uma mudança no tempo assustar os passageiros, na costa brasileira. Dentre eles, uma anapolina estava presente e o que era para ser a realização de um sonho, acabou se tornando um momento de tensão.

Chamado de “Réveillon em Alto-Mar”, o passeio partiu do Porto de Santos, em São Paulo, e tinha como ponto alto o show, que ocorreria na noite da quinta-feira (1º). Dayanne Teles, empresária e advogada de Anápolis, contou ao Portal 6 que foi na madrugada de sexta-feira (02) que as coisas começaram a mudar.

“Esse cruzeiro foi escolhido para realizar um sonho muito especial: ver minha mãe assistindo ao show do Alok em alto-mar. A noite começou com música, alegria e expectativa, até que o tempo mudou de forma repentina”, revelou.

No começo da madrugada, uma chuva forte veio acompanhada de uma ventania intensa, mudando completamento o clima do navio.

Em imagens captadas por ela, é possível ver pessoas sendo acompanhadas por trabalhadores para conseguirem percorrer o convés em meio aos fortes ventos e à inclinação da embarcação.

“O susto foi maior quando percebemos que a embarcação começou a inclinar. Em seguida, houve uma correria para retirar os passageiros das áreas que passaram a ser consideradas de risco. O momento foi de tensão, medo e muita apreensão”, desabafou.

Apesar do susto, Dayanne reforçou que a equipe agiu rápido, de modo que o show foi interrompido e tudo foi controlado com segurança. Ninguém se feriu e o passeio seguiu normalmente, cruzando as águas do Oceano Atlântico.

