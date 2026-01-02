Mulher denuncia ter sido jogada de carro por namorado na Avenida Goiás, em Anápolis

Na altura da Escola de Artes, o homem a teria puxado pelo cabelo e a derrubado no asfalto

Samuel Leão - 02 de janeiro de 2026

Ferimentos da namorada foram registrados em fotos. (Foto> Reprodução)

Na noite do primeiro dia do ano, uma mulher, de 46 anos, relatou ter sido agredida e jogada do carro em plena Avenida Goiás, em Anápolis, pelo namorado, um homem de 47 anos. O caso aconteceu por volta das 20h.

A situação teria ocorrido após eles saírem de uma festa de réveillon na casa de amigos, onde o casal teria tido um desentendimento. A briga continuou dentro do veículo, até se intensificar.

Na altura da Escola de Artes de Anápolis, o homem a teria puxado pelo cabelo e jogado para fora do carro, a derrubando no asfalto. Logo em seguida, ele acelerou e deixou o local.

Com ferimentos nas mãos e braços, além de ter batido a cabeça na queda, ela resolveu acionar a polícia, registrando a denúncia contra o companheiro.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que irá apurar a localização atual do suposto autor e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

