Não é no Nordeste: a cidade brasileira com mais dias de sol por ano que vai te surpreender

Localizada no Centro-Oeste, capital se destaca pelo alto número de dias ensolarados e clima seco durante boa parte do ano

Magno Oliver - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quando o assunto é sol, muita gente pensa imediatamente no litoral do Nordeste. No entanto, uma cidade fora dessa região chama atenção por registrar um dos maiores números de dias ensolarados do Brasil ao longo do ano.

Trata-se de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Localizada no Centro-Oeste, a cidade é conhecida nacionalmente pelas altas temperaturas e pelo céu aberto em grande parte do calendário, com longos períodos sem chuvas.

Dados meteorológicos indicam que Cuiabá passa boa parte do ano sob influência de clima seco e baixa nebulosidade, especialmente entre os meses de maio e setembro.

Nesse período, são comuns semanas inteiras com céu limpo e sol intenso, algo que surpreende quem associa esse cenário apenas ao Nordeste.

O fenômeno está ligado à posição geográfica da cidade e às massas de ar que predominam na região. Durante o inverno, por exemplo, as chuvas praticamente desaparecem, e a umidade relativa do ar costuma cair bastante, aumentando ainda mais a sensação de sol constante.

Além do clima, Cuiabá se destaca por ser porta de entrada para destinos naturais importantes, como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães, regiões que também se beneficiam desse alto índice de insolação e atraem turistas ao longo do ano.

Para os moradores, o grande número de dias ensolarados influencia diretamente a rotina. Atividades ao ar livre, esportes, turismo e até a economia local são impactados pelo clima.

Por outro lado, especialistas alertam para os cuidados necessários. O sol intenso exige atenção redobrada com hidratação, proteção solar e saúde, principalmente nos períodos mais quentes do ano.

Mesmo assim, Cuiabá segue como uma das cidades brasileiras onde o sol é presença quase garantida — um dado que foge do senso comum e mostra que o Brasil vai muito além do litoral nordestino quando o assunto é clima ensolarado.

