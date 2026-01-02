Pedido para acabar com barulho termina em agressão contra idoso em Anápolis

Segundo vítima, suspeito estaria consumindo bebidas alcoólicas e causando perturbação do sossego

Da Redação - 02 de janeiro de 2026

Idoso denunciou ter sido agredido por inquilino em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 71 anos, foi vítima de agressão física nesta quinta-feira (1º), no bairro Vila Brasil, em Anápolis, após um desentendimento envolvendo o inquilino de um barracão localizado no mesmo imóvel.

Segundo a vítima, o suspeito estaria consumindo bebidas alcoólicas e causando perturbação do sossego.

Ao ser solicitado que encerrasse a algazarra, o homem teria invadido o imóvel do idoso e iniciado as agressões, utilizando socos, chutes e até objetos como cadeira e vasos de plantas. Após o ataque, a Polícia Militar foi acionada.

O suposto agressor foi encontrado pelos militares ainda no mesmo endereço.

Ao se defender, ele alegou que estava envolvido em uma briga com o próprio enteado, motivada pelo consumo de álcool e por ciúmes relacionados à companheira. Ele negou ter invadido a residência do idoso ou tê-lo agredido.

Além disso, o homem apresentava diversas escoriações pelo corpo e um corte profundo na mão, que, segundo ele, teria sido causado após o enteado arremessar uma garrafa de vidro em sua direção durante a confusão.

Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados para unidades hospitalares, para atendimento médico e, posteriormente, para a Central de Flagrantes, para os devidos procedimentos legais.

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), para apurar a suposta lesão corporal.

