Espanha faz história com o nascimento de um mamífero ameaçado de extinção; país luta pela conservação da espécie há 20 anos
Após duas décadas de trabalho silencioso, parque espanhol celebra avanço raro na preservação da fauna
Um trabalho iniciado há mais de 20 anos na Espanha alcançou um resultado raro em programas de conservação animal.
Um filhote de anta-malaia, espécie ameaçada de extinção, nasceu no Bioparc Fuengirola e passou a simbolizar um dos avanços mais relevantes do país na preservação de mamíferos em risco.
O nascimento aconteceu no fim de março de 2024 e foi considerado um marco por envolver uma espécie cuja reprodução em cativeiro apresenta alta complexidade.
A gestação durou cerca de 13 meses e exigiu acompanhamento contínuo, com avaliações clínicas frequentes e controle rigoroso do ambiente.
A reprodução só se tornou possível após a reorganização do programa do parque, que incluiu a chegada de um novo macho vindo da Suécia em 2023.
Até então, tentativas anteriores não haviam avançado devido a incompatibilidades entre os animais adultos.
Com a confirmação da gestação, o Bioparc intensificou os protocolos de segurança e acompanhamento, utilizando monitoramento permanente e observação remota para reduzir qualquer interferência externa durante o período crítico.
O filhote permanece sob cuidados constantes e deve seguir com a mãe por vários meses.
Somente após essa fase inicial será definida uma eventual transferência para outro zoológico europeu, medida prevista nos programas de cooperação internacional voltados à diversidade genética da espécie.
O parque integra uma rede de conservação coordenada por instituições europeias, que compartilham dados, estratégias e decisões sobre manejo responsável de espécies ameaçadas.
Além do acompanhamento veterinário, o local também desenvolve ações educativas para conscientizar o público sobre os riscos enfrentados pela anta-malaia na natureza.
Para os responsáveis pelo projeto, o nascimento não encerra o trabalho. Ao contrário, amplia a responsabilidade sobre a continuidade do programa e reforça a necessidade de cooperação internacional para garantir a sobrevivência da espécie no longo prazo.
