Espanha faz história com o nascimento de um mamífero ameaçado de extinção; país luta pela conservação da espécie há 20 anos

Após duas décadas de trabalho silencioso, parque espanhol celebra avanço raro na preservação da fauna

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/Bioparc Fuengirola)

Um trabalho iniciado há mais de 20 anos na Espanha alcançou um resultado raro em programas de conservação animal.

Um filhote de anta-malaia, espécie ameaçada de extinção, nasceu no Bioparc Fuengirola e passou a simbolizar um dos avanços mais relevantes do país na preservação de mamíferos em risco.

O nascimento aconteceu no fim de março de 2024 e foi considerado um marco por envolver uma espécie cuja reprodução em cativeiro apresenta alta complexidade.

A gestação durou cerca de 13 meses e exigiu acompanhamento contínuo, com avaliações clínicas frequentes e controle rigoroso do ambiente.

A reprodução só se tornou possível após a reorganização do programa do parque, que incluiu a chegada de um novo macho vindo da Suécia em 2023.

Até então, tentativas anteriores não haviam avançado devido a incompatibilidades entre os animais adultos.

Com a confirmação da gestação, o Bioparc intensificou os protocolos de segurança e acompanhamento, utilizando monitoramento permanente e observação remota para reduzir qualquer interferência externa durante o período crítico.

O filhote permanece sob cuidados constantes e deve seguir com a mãe por vários meses.

Somente após essa fase inicial será definida uma eventual transferência para outro zoológico europeu, medida prevista nos programas de cooperação internacional voltados à diversidade genética da espécie.

O parque integra uma rede de conservação coordenada por instituições europeias, que compartilham dados, estratégias e decisões sobre manejo responsável de espécies ameaçadas.

Além do acompanhamento veterinário, o local também desenvolve ações educativas para conscientizar o público sobre os riscos enfrentados pela anta-malaia na natureza.

Para os responsáveis pelo projeto, o nascimento não encerra o trabalho. Ao contrário, amplia a responsabilidade sobre a continuidade do programa e reforça a necessidade de cooperação internacional para garantir a sobrevivência da espécie no longo prazo.

